El Barça no perdona

El Barça Lassa va obtenir ahir amb comoditat a la pista del Palafrugell la catorzena victòria de la temporada en l’OK Lliga i continua perseguint el Liceo, que va vèncer l’Asturhockey a domicili i manté el punt de marge al capdavant de la competició. El Palafrugell va encaixar la tretzena derrota i continua lluny de la zona de permanència. El triomf del Vic, a més, el deixa a vuit punts de la zona de la zona de permanència.

El conjunt blaugrana va anar per feina i quan només s’havien consumit 19 segons, Marc Gual va marcar el primer gol del partit (0-1) rematant una bola penjada dins del quadre. Els locals van disposar d’un penal per empatar però Egurrola va aturar el llançament de Carles (6’). Ordóñez, en canvi, va fer el segon gol visitant amb xut de pala per tot l’escaire de la porteria de Luzón. El Palafrugell va acabar la primera part amb sis faltes i el Barça en tenia cinc.

Panadero va clavar el tercer dels d’Edu Castro tot just arrencar el segon temps des de la frontal de l’àrea i, ell mateix, va fer el quart de penal, un gol que va deixar el partit vist per a sentència. La rotació i la qualitat blaugrana, a més del desencís lògic dels locals, van fer la resta. Álvarez va fer el cinquè amb un xut creuat i el sisè, un gran gol, en una acció clàssica per darrere de la porteria aixecant la bola i engaltant en l’aire. Barroso, de penal, va refermar la golejada del Barça (0-7), que ha fet 17 gols en els dos últims partits de la lliga contra el cuer –10-1 contra l’Asturhockey– i el penúltim classificat.