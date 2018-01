La millor ratxa de sempre a l’OK Lliga

En les dues temporades a l’OK Lliga, el Citylift Girona no havia encadenat una bona ratxa de resultats com l’actual, que l’ha portat a sumar cinc victòries consecutives, fins ara. Dissabte visita la pista del Vic i la podria ampliar. La temporada passada, la del seu debut a la màxima categoria, el Girona va guanyar el primer partit, el de l’estrena a casa, contra el Liceo (6-4). No va ser fins a les jornades vuit i nou que va sumar punts en dos partits seguits –un empat i una victòria–, i va haver d’esperar a la segona volta per guanyar dos partits seguits, en les jornades disset i divuit. Això ho va repetir en les jornades vint-i-dos i vint-i-tres.

En aquesta temporada els homes que entrena Ramon Benito van trencar aquests números d’inici i en els tres primers partits van aconseguir tres victòries, i van encadenar quatre partits puntuant ja que van empatar en la quarta jornada. El bon inici dels gironins, que van estar diverses jornades en la tercera posició, va tenir continuïtat i sempre van estar en la zona mitjana alta de la taula. El Citylift Girona va iniciar en la tretzena jornada contra el Palafrugell (3-2) aquesta ratxa de cinc victòries que l’ha fet pujar de la vuitena fins a la quarta posició que ocupa en aquesta dissetena jornada. També ha guanyat a casa el Lloret (4-0), a la pista del Vendrell (4-6) i de l’Igualada (1-3), i dissabte va derrotar l’Arenys de Munt (3-1). El Girona va aconseguir en aquest seguit de bons resultats la classificació per a la copa al final de la primera volta.

Vuit a la primera divisió