Tres punts a ritme frenètic

El Barça va saber superar el partit prou digne del Vendrell imposant un ritme molt alt de joc que va donar fruits en la segona part i és el líder provisional de l’OK Lliga perquè el Liceo rep avui el Palafrugell en el duel que tancarà la jornada.

Malgrat que el Vendrell va buscar possessions llargues en els primers minuts, el fet és que el primer temps, molt entretingut, es va trencar de seguida, sobretot quan van sortir Barroso, Ordóñez i Alabart. Els locals van buscar sovint el joc interior amb Álvarez omnipresent i Bargalló sempre atent als seus desmarcatges. Camps, el porter visitant, va tenir feina de bon començament. El Vendrell va tenir menys oportunitats però feia sensació perill amb Cristian Rodríguez inspirat. Álvarez (8’), sol, va posar a prova Camps en una ocasió claríssima de contraatac. En un atac estàtic, però, Ferrer, de cullera, va batre Fernández, ben tapat per Mudarra (0-1). A més, ell mateix va enviar la bola al travesser quan Fernández ja estava batut (16’). Una acció de Barroso culminada per Alabart després que la bola toqués al travesser, però, va suposar l’empat (1-1). Ferrer va obligar al lluïment Fernández en una altra gran assistència de Cristian (22’) i Pascual, en l’acció posterior, també va tenir en el seu estic el segon. El Barça va seguir incrementant el ritme en el segon temps davant d’un Vendrell molt digne que no va poder contenir l’allau blaugrana. Bargalló, en una bona acció dins del quadre va encarrilar el partit i Ordóñez, engaltant per darrere de la porteria, va fer el 3-1. Barroso la va clavar per l’escaire de penal (4-1) i Álvarez va arrodonir el triomf en el darrer minut superant Camps, que va aturar una directa a Álvarez i va fer un gran partit.