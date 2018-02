El Voltregà, el campió, repeteix quarts contra el Bigues i Riells

L’actual campió de la copa femenina, el Voltregà, s’enfrontarà per tercera vegada consecutiva amb el Bigues i Riells en els quarts de final de la competició, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú del 2 al 4 de març. La resta d’enfrontaments dels quarts –el sorteig es va fer ahir a Vilanova i la Geltrú– van emparellar l’Hostelcur Gijón amb el Generali Palau, el Manlleu amb el Calmar Vilanova i el Cerdanyola amb el Vila-sana.

El Bigues i Riells jugarà per tercera vegada la copa femenina i en les tres ocasions li ha tocat enfrontar-se al Voltregà en els quarts de final. El guanyador jugarà la semifinal contra el guanyador del Gijón-Palau, un partit que és la repetició de la final del 2016, amb triomf per a les asturianes. La final de l’any passat entre el Voltregà i el Gijón es podria disputar en la semifinal.

L’amfitrió, el Vilanova, ha estat emparellat amb el Manlleu, i el Cerdanyola, campió en l’edició del 2010 i que no havia jugat la copa des de llavors, s’enfrontarà en els quarts al Vila-sana, el sol debutant. L’equip lleidatà s’ha estrenat en l’OK Lliga femenina aquesta temporada i en la seva primera aparició a l’elit s’ha classificat per jugar la copa. El Vila-sana tenia problemes per afrontar aquesta despesa imprevista però ha trobat un patrocinador i podrà jugar la competició. L’empresa lleidatana de formació en línia Grupo Esneca Formación es farà càrrec dels 2.500 euros del desplaçament i de l’allotjament.

Per primera vegada es jugarà la MiniCopa, amb el Voltregà, el Palau, el Gijón i el Vilanova.