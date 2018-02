El Barça va molt fort

VIC 4 PORTO 4 VIC: Burgaya, Ordeig, Borja, Oller i Urbano –equip inicial–; Grau, Sánchez, Saladrigues i Manrubia. PORTO: Grau, Pinto, Costa, Silva i Reindlado –equip inicial–; Morais, Baliu, alves i Nunes. GOLS: 1-0 (3’) Ordeig. 2-0 (9’) Borja. 2-1 (11’) Silva. 3-1 (15’) Borja. 3-2 (20’) Morais. 3-3 (26’) Reinaldo. 4-3 (34’) Urbano. 4-4 (48’) Reinaldo, de penal. ÀRBITRES: Hanras i Rizzotti (França). FALTES: 7 del Vic i 6 del Porto. COMENTARI: el Vic va apel·lar a l’orgull tot que ja no tenia cap possibilitat de classificar-se i va plantar cara al Porto, que ja tenia assegurada la primera plaça del grup B. El Vic, combatiu i efectiu tot i haver encaixat un 13-2 en la primera volta contra l’equip portuguès, es carrega de moral per afrontar el tram final del curs en un partit en què va anar gairebé sempre guanyant. El Porto espera rival per als quarts. S’haurà d’enfrontar o bé amb el Forte o bé amb el Benfica, que es disputaran la segona plaça del grup C a la pista portuguesa.