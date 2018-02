Patint fins al final

Va haver de patir fins al darrer instant però al final el Reus Deportiu es va classificar per a la semifinal, en què s’enfrontarà al Barça Lassa. L’ICG Software Lleida va perseverar i va lluitar fins al final i no es va rendir mai, tot i anar diversos cops dos gols a darrere en el marcador. La segona meitat va ser espectacular i els gols es van succeir.

Tots dos equips van començar forts el partit intentant imposar el seu domini, però cap no ho va aconseguir. L’entrada en pista d’Àlex Rodríguez va revolucionar el Reus, i poc després va inaugurar el marcador; i quatre minuts després del seu primer gol va fer el 2-0. Els lleidatans van reaccionar i Darío Giménez va reduir la diferència i va disposar d’un penal per empatar. Càndid Ballart el va aturar però no va poder fer res en un potent xut de César Candanedo que va significar l’empat. Només deu segons després, Raül Marín va tornar a posar a davant el Reus, 3-2, resultat amb què es va arribar al descans.

El Lleida va tornar a anivellar el partit tot just iniciar-se la segona meitat. Càndid Ballart va aturar-li un penal a César Candanedo, però el rebuig el va aprofitar el jugador del Lleida per empatar. La resposta immediata va ser un xut al pal de Marc Torra, i sis minuts després Albert Casanovas va desviar un xut executat per Raül Marín per tornar a donar avantatge al seu equip. Els reusencs van desaprofitar una falta directa però Marc Torra va fer el 5-3. Jordi Creus va tornar a ficar el Lleida en el partit abans del 6-4 marcat per Salvat quan un jugador del Lleida estava a terra. Hi van haver protestes i una targeta blava, els lleidatans es van quedar en inferioritat i els reusencs van disposar d’un penal que van fallar. Darío Giménez, amb dos gols, i Romà Bancells van seguir amb l’encert de cara a gol, i a dos minuts del final van situar el 7-6 per als reusencs. El Reus va tenir una falta directa per sentenciar, però no ho va fer, i fins el darrer segon el Lleida va buscar l’empat, que no va arribar, i el conjunt de Jordi Garcia es va classificar per a la semifinal.