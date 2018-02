El Barça és campió amb un Sergi Fernández estel·lar

El Barça Lassa ha derrotat per 1-2 –0-0 a la mitja part–el Liceo en la final de la 75a edició de la copa i suma el seu 22è títol de la competició, el tercer seguit. L’actuació del porter Sergi Fernández –quatre faltes directes i un penal aturats–el dia del seu 33è aniversari ha catapultat el conjunt d’Edu Castro, que obté el seu primer títol a la banqueta blaugrana com a primer entrenador. Per descomptat, Fernández ha estat designat pels periodistes com a MVP de la final.

L’altre factor clau ha estat l’encert blaugrana en la bola aturada, amb un gol de penal de Panadero i un altre de falta directa de Pau Bargalló davant d’un porter de la categoria de l’osonenc Xavi Malián

En la primera part, Martín Payero i Josep Lamas han fallat dues directes pels gallecs i Pablo Álvarez n’ha enviat una altra al pal pels blaugrana. A més, els col·legiats han anul·lat un gol al jugador del Liceo Sergi Miras.

El segon temps ha arrencat ben alterat. Panadero ha avançat el Barça de penal de seguida i Pau Bargalló, de falta directa, ha encarrilat el partit (0-2) en una sortida fulgurant. Sergi Miras ha fallat un penal i Dava Torres tampoc no ha pogut batre l’incommensurable Sergi Fernández en una falta directa (0/3). Carlo di Benedetto, no obstant això, ha reduir diferències (1-2). El Liceo ha pogut empatar en una falta directa llançada per Edu Lamas però Fernández ha prosseguit amb el seu festival (0/4). Pocs segons després, Pau Bargalló tampoc no ha pogut batre Malián estavellant una directa al pal,