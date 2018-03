Els cinc campions de la copa femenina hi són presents

La tretzena edició de la copa femenina aplegarà per primera vegada els cinc equips que al llarg de la història de la competició han aconseguit guanyar el títol de campió: el CP Voltregà, el Calmar Vilanova, el Cerdanyola CH, l’Hostelcur Gijón i el CP Manlleu. Serà el primer cop que això passi, ja que, després que el Cerdanyola guanyés el seu títol en l’edició de l’any 2010, no s’havia tornat a classificar per disputar la copa fins a aquesta edició. Completaran els vuit equips participants el CHP Bigues i Riells, el Generali Palau de Plegamans i el CP Vila-sana. Després que les últimes quatre edicions de manera consecutiva es juguessin a Lloret de Mar, el pavelló de Les Casernes de Vilanova i la Geltrú acollirà la copa femenina per segona vegada –ja s’hi va disputar en l’edició del 2010.

La lluita per aconseguir el títol es preveu molt disputada després de la igualtat que s’ha pogut veure en aquesta campanya en l’OK Lliga femenina. Els quatre primers només estan separats per quatre punts i el líder, el Manlleu, ja ha perdut tres partits i n’ha empatat un altre. El campió i l’equip que defensarà el seu títol és el Voltregà, que obrirà la competició aquesta tarda (16 h) contra el Bigues i Riells en la repetició dels quarts de final de les dues darreres edicions, en les quals es van imposar les osonenques. Tot seguit (17.45 h) saltaran a la pista el Gijón i el Palau, en la reedició de la final de fa dos anys, en què les asturianes es van emportar el seu tercer títol en els penals i van deixar les vallesanes amb la mel a la boca.

En el tercer partit de quarts de final (19.30 h) es trobaran dos campions: el Manlleu, que va aconseguir el títol l’any 2015, i el Vilanova –l’amfitrió–, que va ser campió l’any 2009. Les osonenques ocupen el primer lloc de l’OK Lliga femenina. Tancarà aquesta primera i llarga jornada de la copa femenina (21.15h) el partit entre el Cerdanyola –campió l’any 2010, precisament a Vilanova–, i el Vila-sana, que és l’únic equip que debuta en la competició. Les lleidatanes també s’han estrenat en l’OK Lliga femenina aquesta temporada i en la seva primera campanya en l’elit s’han classificat per disputar la copa femenina.

La minicopa femenina