El Vilanova i el Vila-sana donen la gran sorpresa

El Calmar Vilanova i el Vila-sana van donar la gran sorpresa en els quarts de final de la copa femenina, van eliminar dos caps de sèrie i s’enfrontaran en la segona semifinal. Les amfitriones van guanyar per 1-2 el Manlleu, el líder de l’OK Lliga, mentre que les lleidatanes, que debuten a l’elit aquesta temporada i disputen la seva primera copa, es van desfer del Cerdanyola (1-4). La llarga jornada de quarts es va iniciar amb la victòria del Voltregà, el campió, contra el Bigues i Riells (2-0), mentre que el Generali Palau va caure en la pròrroga contra l’Hostelcur Gijón (6-3), després d’arribar al final del partit amb un empat a tres gols. Les osonenques i les asturianes es trobaran en la primera semifinal, que serà una repetició de la final de l’any passat i un dels clàssics enfrontaments en la copa entre els dos equips que han guanyat més títols.

El Manlleu i el Vilanova van disputar un partit molt anivellat que es va decidir en la segona meitat. Raquel Bernadas va avançar les osonenques però Catalina Flores va empatar poc després i Daiana Silva va fer el gol de la victòria a nou minuts del final. El líder de la lliga va buscar l’empat i va tenir una falta directa, però la rematada va anar al pal. El Vila-sana va sorprendre el Cerdanyola i es va avançar a poc del descans amb un gol de Marta Vieira. En la segona meitat la portuguesa en va tres més, el darrer de falta directa, que va tallar l’intent de reacció del conjunt vallesà que havia reduït una mica la diferència. El Vila-sana jugarà la primera semifinal en la seva primera participació.

El Voltregà no va solucionar la seva classificació fins a deu minuts del final quan dos gols de Natasha Lee en quinze segons van situar el 2-0 en el marcador. El Bigues i Riells va fer un bon partit en defensa i va disposar d’una falta directa per avançar-se. Un minut després va ser el Voltregà qui va disposar d’una directa i Natasha Lee no va perdonar.

El Generali Palau va caure en la pròrroga contra el Gijón. Les vallesanes no van fer un bon inici de partit i en els primers cinc minuts van encaixar dos gols. En la segona meitat van anivellar un 3-0 amb gols de Laura Puigdueta i Berta Busquets, dos, i van forçar la pròrroga. Les asturianes van estar més encertades i van passar a la semifinal.