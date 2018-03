El Vilanova i el Vila-sana donen la sorpresa i s’enfrontaran en la semifinal

El Calmar Vilanova i el Vila-sana han donat la sorpresa i s’enfrontaran en la segona semifinal de la copa femenina. Les amfitriones s’ha classificat després de guanyar per 1-2 al Manlleu, el líder de l’OK Lliga femenina i el primer cap de sèrie. El conjunt lleidatà, que aquesta temporada debuta a la màxima categoria i juga la copa per primera vegada e4s va desfer del Cerdanyola per 1-4

El partit entre el Manlleu i el Vilanova ha sigut molt anivellat i en l’inici de la segona meitat les osonenques s’han avançat. Poc després però, Catalina Flores ha empatat i a nou minuts del final Daiana Silva ha marcat l’1-2. El Manlleu ha buscat l’empat amb intensitat i ha disposat d’una falta directa però el xut ha anat al pal.

El Vila-sana va agafar el domini del partit en la segona meitat després d’una primera part anivellada i amb quatre gols de la portuguesa Marta Vieira va sentenciar el partit i va aconseguir una classificació històrica per la semifinal.