Superdimarts a Riazor

El Barça Lassa té avui una oportunitat d’or per començar a sentenciar l’Ok Lliga en un escenari tan complicat com la pista del Liceo, on no guanya des del curs 2011/2012 (4-6). Tots dos equips arriben a l’enfrontament després de desplaçaments durs. Els gallecs van perdre a la pista de l’Sporting dissabte en la lliga europea per 5-3 –guanyaven 0-3–i el Barça va suar a Girona (4-7) en l’OK Lliga.

Un triomf blaugrana deixaria els gallecs a cinc punts i certificaria l’average favorable. Sense mai perdre de vista el Reus, rival dissabte vinent dels d’Edu Castro al Palau, seria un gran pas endavant. Una derrota retornaria el lideratge als gallecs, que seguirien depenent d’ells mateixos. Un empat segellaria igualment l’average, però el gran beneficiat seria el Reus.

El Barça, que té la baixa de Pau Bargalló per una sobrecàrrega muscular, i el Liceo es van trobar fa pocs dies en la final de copa (1-2), un duel en què el porter Sergi Fernández va ser clau en el triomf català. En la primera volta, els blaugrana van resoldre al contraatac (3-1). El Liceo és el tercer equip més golejador (96) rere el Reus (103) i el Barça (97), i el segon menys golejat (37) rere el Barça (27). Aquest curs, amb Sergi Miras i Edu Lamas i la direcció del tècnic Juan Copa, ha guanyat consistència. El seu dèficit més important és el joc interior. Té grans llançadors i un porter, l’osonenc Xavi Malián, de gran nivell. El club gallec ha fet una campanya per omplir Riazor: entrada gratuïta als socis, als menors de 18 anys, als que duguin la samarreta del Liceo, als que es pintin la cara i als que portin xiulets.