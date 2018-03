El Barça obté un empat polèmic a Riazor (2-2)

El Barça Lassa ha sumat avui a la nit un valuós empat a la pista del Liceo (2-2) en un partit tens que li permet mantenir el lideratge amb dos punts de marge sobre els gallecs i segellar l’average favorable. En la primera volta, el Barça va vèncer per 3-1. Els gols del conjunt català els han marcat Xavi Barroso i el local Edu Lamas en pròpia porta. Per part del gallecs, els dos gols els ha fet Carlo di Benedetto (2). El partit s’ha acabat com la comèdia de Falset. En el darrer segon, els àrbitres han anul·lat un gol al Liceo en un llançament de falta des de la meitat de la pista de Sergi Miras. L’acció ha estat molt protestada.

Sigui com vulgui, el Reus, que ha derrotat el Caldes (10-3), és el gran beneficiat de la jornada i se situa a només tres punts del conjunt blaugrana abans de visitar tot just dissabte el Palau Blaugrana (18 h). el liceo continua segon a dos punts del Barça.