Un punt de tensió a Riazor

LICEO: Malián, Edu Lamas, Carballeira, Josep Lamas i Torres -equip inicial-; Miras, Di Benedetto i Coy. BARÇA LASSA: Fernández, Gual, Pascual, Panadero i Álvarez -equip inicial-; Barroso, Ordóñez i Alabart. GOLS: 0-1 (11’) Barroso. 1-1 (11’) Di Benedetto. 1-2 (27’) Edu Lamas, en pròpia porta. 2-2 (28’) Di Benedetto. ÀRBITRES: Mayor i Melero. Blava a Torres, Malián, Edu Lamas i Pascual. FALTES: 12 del Liceo i 8 del Barça

El Barça Lassa va sumar ahir un valuós i polèmic empat a la pista del Liceo (2-2) en un partit tens que li permet mantenir el lideratge amb dos punts de marge sobre els gallecs i segellar l’average favorable. El partit es va acabar com la comèdia de Falset. En el darrer segon, els àrbitres van anul·lar un gol al Liceo en un llançament de falta indirecta des de la meitat de la pista de Sergi Miras perquè van considerat que cap jugador havia tocat la bola. L’acció va ser molt protestada. El Reus és el gran beneficiat de la jornada i se situa a només tres punts del conjunt blaugrana abans de visitar dissabte el Palau (18 h).

La primera part va ser interminable, tensa i accidentada. Fins al punt que gairebé en la darrera acció un dels col·legiats, estabornit, va acabar aturant el joc després de topar amb el local Carballeira. Riazor no es va omplir però hi havia força públic i un ambient sorollós molt explícit. L’equip de Juan Copa va intentar rendibilitzar la pressió proposant un partit molt físic. La defensa dels gallecs va asfixiar prou bé l’atac blaugrana en el primer període. El Barça va optar per una defensa més tancada.

Torres va empènyer amb ràbia Pascual a la tanca just davant dels nassos d’un dels àrbitres, que no va dubtar a ensenyar-li la blava. La pressió dels jugadors del Liceo, però, va fer que al final també rebés Pascual amb una altra blava. Aparentment per la clàssica llei de la compensació. El joc es va aturar. Malián va aturar la directa a Álvarez, però Barroso va aprofitar la superioritat numèrica per engaltar un cacau marca de la casa per l’escaire (0-1). El Liceo va empatar en l’acció posterior. Miras va marcar per la dreta de l’atac i va servir una bona assistència interior que Di Benedetto va coronar (1-1). De fet, Miras va repetir les incursions per aquell costat i va generar força perill en els pitjors moments de l’equip català. Mentrestant, el Barça no podia connectar amb Álvarez en l’interior del quadre. Malgrat tot, Ordóñez va fer lluir Malián amb un tret a la mitja distància (21’). En els tres últims minuts el partit es va trencar una mica més.

Edu Lamas es va fer gol en pròpia porteria en una jugada desgraciada després d’un tret de Gual (1-2) tot just arrencar el segon temps. Però el francès Di Benedetto té la mà trencada contra el Barça i va replicar de seguida amb un tret de pala impecable (2-2). Els locals, víctimes de la seva agressivitat, van cometre aviat la seva desena falta. En la directa, Ordóñez va estar a punt d’enganyar Malián, que va reaccionar en el darrer moment i va evitar el gol (33’). El Barça, segurament més sencer a pesar de la baixa de Pau Bargalló, va tenir més control amb Alabart i Gual dirigint els atacs i generant perill, i va recuperar el joc interior en accions d’Álvarez i Pascual. Els dos porters, però, es van mantenir ferms. En la darrera acció va arribar la jugada que portarà cua.