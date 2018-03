La paella pel mànec

Les dues conseqüències directes immediates de l’empat polèmic que va esgarrapar el Barça dimarts a la pista del Liceo (2-2) en l’OK Lliga són la indignació dels locals pel gol anul·lat a 17 centèsimes del final i el fet que, avui, a vuit jornades del final, els dos equips catalans depenen d’ells mateixos per ser campions. L’empat retira aquest privilegi al Liceo, que és segon, a dos punts del Barça i amb un punt més que el Reus, i que encara que guanyés tots els partits, no serià campió si el Barça també ho fes: els blaugrana tenen l’average favorable. Al Reus li passa exactament el mateix que al Barça tenint en compte que dissabte visita el Palau (18 h / Esport3) en un partit que ara ha adquirit encara més transcendència i perquè encara ha de rebre el Liceo. Un triomf del Reus dissabte li atorgaria l’average favorable respecte dels blaugrana i el situaria al davant. L’equip de Jordi Garcia, que ha encadenat nou triomfs, va vèncer en la primera volta. És l’única derrota que ha encaixat el vigent campió.

Sigui com vulgui, el compte de Twitter del Liceo deixa clar el sentiment del club gallec amb l’arbitratge: “Sense paraules. El de sempre. Com sempre.” Les imatges a càmera lenta de TV3 –cedides per Luis Velasco– des de darrere de la porteria, però, deixen clar que ningú no va tocar la bola en la falta indirecta llançada per Sergi Miras, i que el gol està ben anul·lat. El jugador català no hi està d’acord: “Si un àrbitre el dona i l’altre no, és que no estan segurs. Davant del dubte han de concedir el gol.”

Ja és curiós que Edu Castro, nascut a Vigo, hagi hagut de viure la seva primera gran polèmica a Galícia. El tècnic va elogiar el públic: “Felicito el Liceo i tota l’afició de Galícia. És meravellós veure un pavelló amb tanta gent i amb un comportament excel·lent tot i la polèmica final.”