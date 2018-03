El Voltregà femení afronta la tercera final a quatre consecutiva i vol aconseguir el tercer títol seguit i sisè de la seva història. Primer, però, haurà de superar una dura semifinal contra el Benfica, el conjunt amfitrió.

Com està l’equip?

Arribem en un bon estat de forma. Crec que una final a quatre és com el zenit de la temporada i tothom té com a objectiu jugar la final four. Sabem les dificultats que ens trobarem a Portugal però competirem, que és el que importa.

La semifinal contra el Benfica, l’amfitrió, serà molt dura?

Tenen un equip molt complet, és mitja selecció portuguesa. Tenen jugadores d’una qualitat individual molt alta. Però nosaltres som el Voltregà i tenim un equip molt bo també. La pressió la tenen elles, ja que l’organitzen com a amfitrió. Crec que tindrem un pavelló gairebé ple i haurem de jugar les nostres cartes, portar el partit a la nostra banda, controlar el temps del partit i que no entrin en cap moment en el seu joc de contraatac, de fer un partit boig. Aquestes seran una mica les claus, fer el nostre joc i que elles vegin que passa el temps i el Voltregà és allà, ben plantant i jugant de tu a tu a casa de l’amfitrió, que pateixin.

Són els dos últims equips que han guanyat aquest títol.

Sí, però també hi ha el Gijón, que cada any és allà jugant finals. Són partits que estan igualats i els petits detalls fan que unes vegades siguin favorables a uns i d’altres als altres. L’any passat el Gijón va tenir el títol a tocar i va ser nostre, i l’anterior el Voltregà també el va guanyar al Manlleu, i el Benfica fa tres anys. Si algun equip és menys favorit és l’Stuart Massamá, però tant el Gijón com el Benfica i el Voltregà, qualsevol d’aquests tres, el que estigui més encertat, se’l pot emportar.

L’objectiu és el tercer títol seguit i el sisè de la història?

Evidentment. Nosaltres anem a competir i sabem les dificultats que hi ha. L’hoquei femení cada vegada té més qualitat i els equips estan més igualats i això és bo. Crec que un Voltregà-Benfica és un gran partit, hi haurà alternatives, veurem accions de gol espectaculars, moltes oportunitats i l’important és que la gent gaudeixi. I si després el Voltregà és el campió, molt millor.

El Voltregà ha guanyat els dos últims títols, quin grau de favoritisme tenen?

Crec que el Benfica està una mica per sobre en ser favorit, perquè és l’amfitrió, juga a la seva pista, que és de parquet, i nosaltres no hi estem acostumats. Ser l’amfitrió i ser una mica més favorit pesa, i això són circumstàncies que hem de portar cap al nostre terreny. Evidentment, el Voltregà i el Gijón són dos grans equips que poden posar el Benfica contra les cordes i ho provarem. Tenim el primer match ball contra el Benfica i no pensem en res més que en això. Ni final ni res més, centrats en el Benfica, i si després hi ha una final ja ho veurem.

Quines jugadores destacaria del conjunt portuguès?

La Marlene Sousa ha marcat 53 gols a la lliga, però no és només aquesta jugadora. Té les germanes Rute i Rita Lopes, i també hi ha la Macarena Ramos, que juga molt bé. És un equip molt complet. Hem de jugar les nostres armes, que no estiguin còmodes. Juguen molt bé darrere la porteria, tenen els contraatacs letals, aguanten molt bé la bola en situacions d’àrea. Les hem estudiat i hem preparat el partit, i totes les coses bones que tenen les hem de mirar de minimitzar.

Els dos equips del Voltregà han arribat a les finals a quatre. Com ho estan vivint en el club?

Estan encantats. És l’únic equip que té els dos equips a final four i això fa estar orgullosos del Voltregà. L’equip masculí s’ha ficat amb tot mereixement a la de la CERS, i tant de bo fem el doblet. Crec que el poble i el club estan molt orgullosos tant del masculí com del femení.