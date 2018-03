El Voltregà es queda sense final

El Voltregà no jugarà la final de la lliga europea femenina al ser derrotat en la semifinal de la final a quatre pel Benfica per 5-4. El conjunt osonenc ha fet un bon partit i després d’avançar-se en el marcador en el minut dos ha controlat el partit. Tres gols de Berta Tarrida i un altre d’Adriana Gutiérrez les ha mantingut per davant i ha tingut dues avantatges de dos gols, 1-3 i 2-4. El conjunt portuguès però, amb el suport del seu públic, sempre ha estat en el partit i en els darrers minuts s’ha volcat sobre la porteria del Voltregà. Del 2-4 a sis minuts del final s’ha passat al 5-4 quan només en faltaven tres, en una reacció impressionat de les jugadores del Benfica. Les de Sant Hipòlit han intentat empatar fins al final però no ho han aconseguit i han quedat eliminades.