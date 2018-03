El Barça goleja el Reus (6-0)

El Barça Lassa ha solidificat aquesta tarda el seu lideratge en l’Ok Lliga amb un triomf incontestable contra el Reus (6-0), l’únic equip que fins ara ha estat capaç de superar-lo aquest curs en la competició. La derrota deixa els del Baix Camp allunyats de la lluita pel títol a sis punts dels blaugrana i amb l’average desfavorable. El Barça ha sentenciat en una sortida fulgurant i ja guanyava per 4-0 en el minut 14 gràcies a un ritme infernal. Els gols del conjunt d’Edu Castro els han fet Álvarez (4), Ordóñez i Pascual. El Reus ha fallat tres faltes directes llançades per l’especialista Marín (2) i per Rodríguez. De nou, per tant, el porter blaugrana Fernández ha tornat a exhibir el seu excels estat de forma en un partit en què el Reus no ha tingut el dia ni en atac ni en defensa. El Barça ha disposat de dues directes. La primera l’ha marcat álvarez –el 2-0– i la segona l’ha fallat Ordóñez quan el partit ja estava dat i beneït (5-0).