El Barça atropella el Reus

El Barça Lassa es va exhibir i va solidificar ahir el seu lideratge amb un triomf incontestable (6-0) contra el Reus, l’únic equip que fins ara ha estat capaç de superar-lo aquest curs en l’OK Lliga. La derrota deixa els del Baix Camp allunyats de la lluita pel títol a sis punts dels blaugrana i amb el goal average desfavorable. El desenvolupament de la primera part hauria estat inimaginable en els millors somnis blaugrana i en els pitjors malsons roig-i-negres. En el minut 14, l’equip d’Edu Castro ja havia resolt pràcticament el partit (4-0’) amb Álvarez desfermat. El ritme infernal dels locals i l’excés de concessions d’una defensa massa tova van generar un escenari poc habitual entre dos equips habitualment més igualats. L’equip més golejador de la competició –i amb nou triomfs seguits– es queda sense marcar per primer cop en aquest campionat.

Paradoxalment, tot va començar quan Gual va veure una blava per haver travat per darrere Marín en el minut 2. El pitxitxi reusenc va llançar la directa al segon toc i Fernández va rebutjar. A més, el Barça va marcar l’1-0 en inferioritat numèrica, just després d’una bona combinació del Reus que Bancells no va coronar. Álvarez, fabulós, va superar dos defenses i va batre Ballart pel pal llarg. Marín també va rebre una blava i el mateix Álvarez va enganyar Ballart amb un doble ganxo en la directa (2-0). L’argentí, molt lliure dins del quadre –un fet veritable inusual– va tocar amb subtilesa una gran assistència d’Alabart (3-0). Ordóñez va arrodonir la sortida en tromba blaugrana amb un xut ras (4-0). A banda dels gols, el Barça va estavellar dues boles al pal: Gual (5’) i Pandero (19’). En el tram final, la defensa en zona no va permetre al Barça entrar fins a la cuina i el Reus va sortir amb més fluïdesa al contraatac. Els locals van cloure el primer temps amb nou faltes i el Reus en va cometre cinc.

Però Marín tampoc no va marcar la directa en la desena blaugrana i, Pascual, en canvi, va afusellar el 5-0. El partit estava dat i beneït. Ordóñez va estavellar la bola al pal en una nova directa –desena del Reus– i Rodríguez tampoc no va marcar la tercera directa favorable al Reus, negat davant de porta.