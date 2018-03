Un final de regnat cruel

Dues temporades de domini europeu del Voltregà femení van arribar a la seva fi amb la cruel derrota en la semifinal de la lliga europea contra el Benfica per 5-4. Les de Sant Hipòlit no van poder arribar a la final i lluitar per revalidar el títol, buscar el tercer consecutiu i el sisè de la seva història, i no va ser perquè no fessin mèrits. Les jugadores que entrena el tècnic Beto Borregán van fer un bon partit, van saber avançar-se en el marcador en els primers minuts contra un rival que jugava a casa i tenia el suport d’un nombrós públic. Després van reaccionar a cada gol del Benfica i van disposar de dos gols de marge en dues ocasions que feia pensar que l’objectiu d’arribar a la final era possible. Tot va canviar en els darrers sis minuts, en què van encaixar tres gols en només tres minuts de marge i el conjunt portuguès va remuntar per posar-se al davant i emportar-se la victòria i la classificació.

El conjunt osonenc ja s’ha començat a conscienciar per deixar enrere aquesta derrota i centrar-se en l’OK Lliga femenina, la competició en què encara està viu i lluita pel títol. El Voltregà va tercer i és a tres punts del líder, el Manlleu, i a un de l’Hostelcur Gijón, i encara s’ha d’enfrontar a tots dos en la segona volta de la competició.