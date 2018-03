La tercera de Casarramona

El títol de la lliga europea femenina que diumenge va guanyar l’Hostelcur Gijón va significar el tercer per a la manlleuenca Anna Casarramona, que ja n’havia guanyat dos anteriorment amb el Voltregà. Les altres dues catalanes de l’equip asturià, l’igualadina Maria Díez i la mataronina Judit Morera, van aconseguir el seu primer guardó en la màxima competició europea de clubs femenins.

Anna Casarramona, de 24 anys, ha jugat sis finals a quatre de la lliga europea femenina, s’ha classificat per disputar el títol cinc cops i l’ha guanyat i ha estat campiona tres vegades. Amb el Voltregà va ser campiona la temporada 2010/11 –en la seva estrena personal a Europa–, i també el curs 2012/13. Ara ho ha aconseguit amb l’Hostelcur Gijón després de dues temporades en el club. Per a l’igualadina Maria Díez el títol de diumenge va ser el primer en la lliga europea. Va arribar al club asturià la temporada 2012/13, ha jugat quatre finals a quatre i te aquest títol i un segon lloc el curs passat. La maresmenca Judit Morera, la segona portera, va arribar al Gijón la temporada passada i ha disputat les dues darrere finals, amb un segon lloc i un títol. Es va formar en el Mataró, va anar a jugar a Galícia per motius acadèmics i després de dos anys el club asturià la va incorporar.

Retorn amb títol