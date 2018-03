El Barça empata a Follonica i el Reus claudica a Riazor

Els dos equips catalans han obtingut avui resultats ben contraposats en els partits d’anada dels quarts de final de la lliga europea d’hoquei sobre patins. El Barça ha esgarrapat un empat prou valuós a la pista del Follonica gràcies als gols de Panadero de penal, Pascual i Ordóñez. L’equip d’Edu Castro, però, ha vist com el conjunt d’Enrico Mariotti ha reaccionat quan perdia per 1-3 en els últims minuts. El Reus, per la seva banda, ha perdut per 4-1 a la pista del Liceo. L’encara vigent campió de la competició ha estat desafortunat en la bola aturada –0/3 en faltes directes– i el Liceo ha encarrilat el partit amb dos gols (2/2) de penal de Miras. Els altres dos gols del gallecs els han fet Torres, en una acció desafortunada del porter del Reus Ballart, i Di Benedetto. El gol dels roig-i-negres l’ha marcat Marín. Els partits de tornada es jugaran el dia 7 d’abril.