Una altra nit màgica

La història inclourà el 7 d’abril del 2018 en el recull selecte de les grans remuntades europees del Reus Deportiu. El 7-2 majestuós contra el Liceo que va neutralitzar el 4-1 en contra de l’anada de quarts a Riazor va ser el resultat de la simbiosi entre els jugadors i una afició entregada que va omplir el coliseu roig-i-negre del carrer Gaudí, les dues premisses imprescindibles per obrir la porta de la història. Ho deia, amb coneixement de causa, el tècnic Jordi Garcia abans de començar el duel: “Si algun equips pot remuntar un resultat així, aquest és el Reus a la seva pista.” Dit i fet. Empès pels prop de 3.000 espectadors que van accedir al recinte per només 2 euros, l’equip va atropellar el Liceo i lluitarà en la semifinal contra el Barça per retenir la corona que va guanyar, contra pronòstic, a Lleida l’any passat tot just el dia que es complien els 50 anys de la primera copa d’Europa de les vuit que té l’entitat.

La història, l’ADN de club, va tenir un pes fonamental en la sinergia màgica que es va originar. El Reus va forjar la seva llegenda europea amb sis copes d’Europa consecutives entre el 1967 i el 1972. Santi Garcia, Sabater, els germans Vilallonga, Rabassa, Prats, Jiménez, Aguadé, Salvat, Boronat i un jove Giralt, en la part final dels fantàstics, van configurar un equip que va trencar amb tot el que s’havia vist fins aquell moment i que va fer que a Reus, encara avui en l’era digital, l’hoquei tingui una transcendència gairebé mística. Els èxits aconseguits a l’antic pavelló van obligar a construir el Palau d’Esports, inaugurat el 1973. D’entre els grans partits d’aquella època, destaca la remuntada amb majúscules contra el Novara. Una gesta paranormal que ha estat explicada de pares a fills com ho serà el 7-2 de dissabte.

El dia D