El campió no perdona

L’ofici del campió de les dues últimes edicions de la Copa CERS, l’OC Barcelos, va decidir la primera de les dues semifinals que ahir es van disputar a Lleida. L’equip portuguès va tombar el CP Voltregà en una demostració de solvència i pragmatisme que el converteix en el favorit per a la final d’aquesta tarda. Amb tot, els catalans van tenir les seves ocasions en la segona part. El Barcelos de seguida es van plantar fort en defensa i, en atac, va saber trobar espais per on fer mal. Per això, quan encara no s’havia arribat al quart d’hora, ja tenia dos gols a favor i quan es va arribar al descans el seu avantatge era de 0-3. Als vuit minuts Zé Pedro va fer el primer, aprofitant un penal que va provocar una discutible targeta blava a Teixidó per protestar. João Almeida va signar el segon, en un contracop després que Ricardo Silva salvés el seu equip dues vegades, i el tercer el va fer, en un altre penal, Rubén De Souza, als divuit minuts.

El Voltregà ho intentava una vegada rere l’altra, empès per la fogositat de la penya Sac i Ganxo i pel coratge de Petxi Armengol, però no trobava la manera de superar la defensa del Barcelos. Després del descans, els catalans van haver de dur la iniciativa davant d’un rival còmodament instal·lat en el seu avantatge i amb la garantia d’un porter impermeable. Silva va tornar a aparèixer en els primers minuts, però no va poder impedir dos gols seguits del Voltregà, que, amb deu minuts al davant, es va veure amb possibilitats. Dos contracops perfectament executats, per João Almeida i Juan López, però, van esmicolar les seves esperances.