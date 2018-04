El Lleida guanya la CERS en els penals

L’ICG Software Lleida ha guanyat el títol de la copa de la CERS en els penals. Jordi Creus ha marcat el cinquè i ha donat la victòria al conjunt amfitrió d’aquesta final a quatre. El partit ha finalitzat amb un empat a dos gols. El conjunt lleidatà ha guanyat el primer títol de la competició europea superant al Barcelos portuguès, que havia sigut el campió de les dues últimes edicions.

Els portuguesos s’han avançat a la primera meitat i en l’inici de la segona han tornat a marcar (2-0). Els lleidatans havien tingut ocasions però el porter del Barcelos havia aturat les seves accions. Les jugades de bola aturada han estat clau i primer Andreu Tomàs, de penal, i després Dario Giménez, de falta directa, han marcat i han empatat a deu minuts del final (2-2). El Lleida ha tingut una nova falta directa per avançar-se però no l’ha aprofitat i s’ha arribat a la pròrroga. Els dos equips han evitat fer errades tot i que els lleidatans han anat més a l’atac però, el marcador no ha variat i s’ha arribat als penals.