El Barça venç a Lleida (2-4) i revalida el títol de l’Ok Lliga

El Barça Lassa ha segellat aquest migdia amb un triomf molt treballat a la pista de l’ICG Software Lleida (2-4) el seu vint-i-novè títol de l’Ok Lliga i el cinquè consecutiu quan encara falten dues jornades per al final del campionat. L’equip d’Edu Castro només ha perdut un partit a Reus i avui ha recollit el premi a la seva regularitat. A l’equip lleidatà, que ha jugat un gran partit immers en una dinàmica molt positiva, li falta un punt per certificar la seva classificació per a la copa de la CERS. Els gols del Barça els han fet Ordóñez, Gual, Pascual i Bargalló, mentre que per part dels locals han marcat Andreu Tomàs i Creus.

Com Déu mana, el Barça li ha fet el passadís al Lleida, el flamant campió de la CERS, i ha jugat uns primers minuts més contemplatius del que és habitual segurament condicionat per l’imminent compromís europea de la setmana vinent –la final a quatre de la lliga europea a Porto– i el marge ampli al capdavant de la taula respecte del Liceo. El Lleida, amb una rotació limitada per les baixes per lesió de Roberto di Benedetto i Darío Giménez –dos jugadors clau– ha jugat uns bons primers minuts sense patir massa angoixes i fins i tot ha disposat d’oportunitats per avançar-se. Una blava a Creus (6’), l’heroi de la final europea que va certificar en la tanda de penals el títol, ha permès Álvarez disposar d’una falta directa que no ha transformat. Quan faltaven 14:10 per a la mitja part, Aitor Egurrola ha hagut de substituir Sergi Fernández sota els pals blaugrana després d’una topada amb Bruno di Benedetto. El capità ha seguit en la porteria tot el partit.

Una pèrdua del Lleida a mitja pista ha permès Ordóñez encarrilar el triomf i el títol blaugrana (0-1). El gol ha arribat tot just després d’un temps mort en què Edu Castro ha demanat més intensitat als eus seus homes.

Amb una rotació sensiblement inferior, el Lleida ha notat lògicament el desgast en el segon període i el Barça, més endollat quer no pas en el primer temps, ha sentenciat el duel. Marc Gual ha fet el 0-2 (31’) aprofitant una bona assistència de Bargalló. En el minut 36, Egurrola li ha aturat una directa a Andreu Tomàs arran d’una blava a Gual. el Barça ha gestionat amb mestria la inferioritat numèrica posterior. A més, Pascual, genial, ha fet un golàs (39’) aixecant la bola (0-3). Amb orgull i reclament un final de partit més viu, el local Andreu Tomàs ha replicat amb un potent i col·locat tret exterior en l’acció immediatament posterior (1-3). Una assistència genial d’Andreu Tomàs, elèctric en aquesta fase, ha fet possible que Creus marqués a boca de canó (2-3) i introduís el partit en una dimensió desconeguda. El Lleida semblava fos però ha reviscolat amb empenta i orgull discutint amb determinació la consecució avançada del títol blaugrana. Un dels actors principals de la reacció local ha estat el porter Lluís Tomàs, que ha mantingut viu l’equip. el Barça ha intentat reconstruir els minuts finals a partir de la possessió per limitar les escomeses rivals. A 2:12, el Lleida ha fet la desena falta i Pau Bargalló ha sentenciat el partit i el títol amb una genialitat marca de la casa aixecant la bola per damunt de Tomàs (2-4).