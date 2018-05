L’evolució del model

És el tercer cop consecutiu que el Barça guanya l’OK Lliga –la 29a i la cinquena consecutiva– la setmana precedent a la disputa de la final a quatre de la lliga europea. Les dues últimes vegades no la va poder aixecar i aquest fet ha propiciat una aposta lògica per la cautela i la mesura en la celebració del cronològicament inesperat títol. El Barça tenia relativament coll avall que celebraria el títol amb l’afició el 19 de maig al Palau contra el Voltregà, però la inesperada derrota del Liceo a Vic va precipitar els esdeveniments. Per tot plegat, el discurs de la celebració improvisada de diumenge a Lleida va estar marcat per la prudència i la “celebració continguda”, tal com van verbalitzar l’entrenador, Edu Castro, i el capità, Aitor Egurrola, que ha guanyat 18 lligues i acumula 65 títols. El Barça no ha guanyat la lliga europea des del 2015 i la competició s’encareix any rere any. L’equip tindrà una veritable revàlida en la semifinal contra el Reus, el vigent campió d’Europa.

L’equip ha sabut assumir una metamorfosi ofensiva que l’ha acabat convertint en l’equip més golejador del campionat (138) i en el menys golejat (39) a dues jornades del final. De seguida es va veure clar que el seu gran valor en les tasques d’intendència el catapultaria en la lluita, però l’ímpetu excessiu li va generar ansietat al davant i va facilitar la tasca defensiva dels atrinxerats rivals. Castro va apostar per un model més ofensiu, però els mètodes per arribar a la cristal·lització de la proposta es van haver de matisar. Hi havia un dèficit en l’elaboració. L’ansietat va generar triomfs curts en el tram inicial del campionat i dificultats en la resolució. Malgrat tot, la solvència del treball defensiu i dels dos monstres de la porteria –aspectes sempre lligats però que sovint es deslliguen en les anàlisis– va evitar mals majors. A poc a poc, el Barça va seleccionar millor les seves arribades, va imprimir la pausa necessària –en això Marc Gual és el mestre de mestres– i la qualitat impressionant dels jugadors va donar fruits. El tècnic, loquaç, explicava, tot just després d’obtenir el seu tercer títol de tres intents a la banqueta blaugrana –supercopa, copa i OK Lliga–, que tot plegat havia estat un procés de consens: “Ens hem passat moltes hores tancats amb el Dani Fernández i el Jordi Roca preparant coses. Algunes els jugadors les milloren i d’altres no les han vist bé. Encara no ho tenim però hi estem a prop.” El tècnic ha donat minuts a tota la plantilla, la millor rotació tant per qualitat com per quantitat, amb quatre canvis. De fet, l’alternança és una de les bases del model que pretén, ras i curt, el desgast i l’asfíxia del rival a partir de la rotació, la fam i el físic de jugadors tan proclius com Panadero o Pascual. El Barça és l’únic equip de la lliga en què set jugadors han fet més de deu gols. Pascual, el vuitè, n’ha fet vuit. Álvarez n’ha fet 43.

Només una derrota