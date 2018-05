“No era l’objectiu de la temporada ni de bon tros”

Les previsions de l’inici de la temporada s’han superat completament i el Citylift Girona s’ha classificat per jugar la propera temporada la copa de la CERS. El president de l’entitat, Marc Avellaneda, diu que aquest no era l’objectiu inicial, però que a mesura que anaven jugant partits i l’equip anava funcionant el van veure a l’abast en la segona volta i el van anar a buscar. En la seva segona campanya a l’OK Lliga els gironins ho tenien clar: “La il·lusió era la permanència i si podíem arribar com a molt a jugar la copa.”

La CERS ha estat una realitat i ara els toca treballar per cobrir el pressupost i confeccionar l’equip per afrontar el seu debut a Europa. El president afirma que gairebé al cent per cent ho tiraran endavant, tot i que també diu: “Abans de fer res hem de trobar els diners com hem fet en altres anys, no volen arribar a final de temporada i no pagar els jugadors i no pagar coses.” Marc Avellaneda està convençut que poden aconseguir cobrir el pressupost, diu que hi hauran de posar molt d’esforç per part seva i confia en aportacions de la Diputació, l’Ajuntament i la Generalitat. El cost de la CERS depèn de les eliminatòries que es vagin superant i de si s’han de fer desplaçaments molt llunyans. Això no se sabrà fins al sorteig de l’inici de la propera temporada. El president del Girona no podia amargar la seva satisfacció i de tota la junta per la fita assolida, i va revelar l’objectiu fins a final de temporada, arribar a sumar 50 punts i lluitar per la cinquena posició.

La supercopa