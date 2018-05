El ‘procés’ del Barça

El Barça ha estat el dominador de l’OK Lliga 2017/2018. L’equip d’Edu Castro va segellar un títol no exempt de patiment amb autoritat a dues jornades del final a Lleida. La temporada, però, va ser més exigent del que es pressuposava perquè tant el Liceo com el Reus van empaitar els blaugrana fins que no els va quedar alè. El club va sumar el seu 29è títol i el cinquè consecutiu. Tanca la competició amb només una derrota a Reus i quatre empats. Ha estat l’equip menys golejat, amb 47 gols rebuts i una mitjana d’1,56 gols per partit. És un registre impressionant però que tant el mateix Barça 2008/2009 (43) com el Vic 2006/2007 (38) van millorar. Els vigatans, que van ser tercers, tenien llavors Sergi Fernández sota el pals. Curiosament, els osonencs van marcar només 75 gols, la meitat que aquell Barça (150). L’equip blaugrana ha estat aquest curs el segon més golejador amb 147, amb una mitjana de 4,9 gols per partit. Al Reus –148 gols– li ha faltat banqueta per aguantar el desgast. El Liceo, subcampió, va fallar en el moment clau. Va fer un partidàs sense recompensa al Palau i a Riazor no va passar de l’empat. L’error a Vic el va condemnar. El Noia, per la seva banda, ha confirmat expectatives. El quart lloc li permet retornar a la lliga europea –al costat del Barça, el Liceo i el Reus– sis anys després. El tècnic sadurninenc Pere Varias ha rendibilitzat una rotació àmplia en què fins i tot ha intercanviat els dos porters i ha gestionat la barreja d’experiència i joventut, amb sis jugadors de menys de 23 anys. Un gran comiat per a Jordi del Amor, que es retira.

El teorema de Castro