El Citylift Girona es reforça amb Enric Torner

Enric Torner és el reforç estrella del Citylift Girona per la propera temporada. El conjunt gironí l’ha presentat aquesta tarda i espera que sigui una peça important per ajudar a l’equip a consolidar-se a l’OK Lliga i a fer una bona campanya en la copa de la CERS. Enric Torner té 27 anys i en les darreres cinc temporades ha jugat en el Forte dei Marmi italià, amb el que ha guanyat sis títols, tres lligues les tres primeres campanyes. El torderenc ha explicat en la presentació que venir al girona: “No és un pas enrere, és un projecte que m’agrada i hi veig moltes possibilitats”. Enric Torner ha comentat que creu que és : “Un jugador que es pot adaptar a qualsevol posició que demani l’entrenador”. És defineix com un jugador que sap pensar dins la pista, i a banda d’aportar coses al joc del Girona també diu que ve a aprendre del seu tècnic i de la resta de jugadors de l’equip.