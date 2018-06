El Citylift Girona fitxa Enric Torner

El Citylift Girona va presentar el seu fitxatge estel·lar per a la propera temporada, Enric Torner. El torderenc, de 27 anys, ha jugat les darreres cinc temporades en el Forte dei Marmi italià i ha estat una peça important dels seus èxits. Tot i que podia seguir jugant a la lliga italiana havia decidit tornar a Catalunya, el conjunt gironí ha estat el seu destí i ha signat per un any. L’entrenador del Girona, Ramon Benito, va explicar en la presentació que es va fer a les instal·lacions de Citylift Ascensors, l’empresa patrocinadora: “És un jugador important per a les noves aspiracions del Girona i esperem que ens ajudi a consolidar-nos a l’OK Lliga i a fer aquest pas més a Europa.” El tècnic va explicar que ja l’havia entrenat quan era juvenil a Tordera i que quan va militar en el Lloret va coincidir amb Jaume Llaverola i Raúl Pelicano, actuals jugadors del Girona.

El nou jugador del conjunt gironí va explicar sobre el fitxatge: “Tenia al cap tornar a casa després de cinc anys, em podia quedar allà però volia estar més tranquil.” I hi va afegir que passar d’un equip subcampió de la lliga italiana a un que ha acabat setè a l’OK Lliga “no és cap pas enrere”: “És un projecte que m’agrada i veig moltes possibilitats.” El torderenc també va dir que es van posar d’acord abans de saber que el Girona es classificaria per a la CERS, i que l’únic que va preguntar va ser si es salvarien. Enric Torner va comentar respecte al que pot aportar al Girona: “Crec que soc un jugador que sap jugar tant al davant com al darrere, i al que demani l’entrenador m’hi puc adaptar.” També va dir que és un jugador que pensa i sap estar a dins de la pista i que pot aportar això als joves de l’equip. El torderenc també va dir que té ganes d’aprendre del seu entrenador i dels veterans.

Ramon Benito va explicar que la plantilla del Girona està tancada i que aquesta setmana presentaran el segon fitxatge, Marc Gómez, que torna al Girona després d’un temporada a l’Scandiano italià. Hi haurà quatre baixes: David Gelmà, el seu germà Joan Gelmà, Borja Ramon i el segon porter Albert Daniel. Una plaça de jugador de pista serà per a un jove de la base i el segon lloc a la porteria se l’aniran combinant Carles Bustos i Marçal Coll.