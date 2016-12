Reprenen la seqüència

Catalunya i el País Basc es tornaran a veure avui les cares a la pista del Txuri Urdin, a Sant Sebastià (22.15 h). El partit ja es va disputar a Vitòria el 2008 (3-5) i a Puigcerdà el 2009 (1-9) i, segons la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, tindrà continuïtat. L'any que ve les dues seleccions –el partit d'avui entre els combinats femenins serà abans– tornaran a jugar, en aquest cas en territori català. Per a la selecció catalana masculina d'hoquei sobre gel serà el quart partit, després del debut del 2003 a Puigcerdà contra Bèlgica, amb triomf local 2-0. “És un equip molt jove, la mitjana són 21 anys. El capità és en Bastien Tona, que en té 30”, va dir el seleccionador català, Salva Barnola, que ha confeccionat un equip amb 13 jugadors del Puigcerdà i 9 del Barça, els dos equips catalans de la màxima categoria que lidera el Txuri Urdin; entre els quals hi ha Pol Sardà i Carles Quevedo. “Juguen als Estats Units, i com que ara estan fent la pretemporada han vingut aquí i, el mes de març marxen. En Carles encara no té equip i en Pol juga a Detroit”, va dir l'exjugador i actual tècnic del club cerdà –debuta aquest curs a la banqueta després d'una àmplia trajectòria sobre el gel–, que ja va disputar els tres precedents de la selecció. “És una oportunitat per a ells, feia molts anys que no es feia, i és un orgull dur la samarreta catalana. És un luxe: la gent s'ho ha agafat amb moltes ganes i n'hi ha que se n'han quedat fora, m'ha sabut greu.”

“Per mi no és el mateix. Aquest partit contra el País Basc és una oportunitat única i em fa molta il·lusió. De moment ens hem de conformar amb amistosos com aquest, però m'agradaria en el futur poder jugar també partits oficials amb Catalunya”, afirmava el blaugrana Oriol Rubio, habitual en els campionats sub-20 i convocat recentment per la selecció estatal promesa. Rubio va qualificar poder jugar alternativament al País Basc i a Catalunya com l'avantsala d'un somni. “Nosaltres tenim força bon equip, però ells tenen el segon millor porter de la lliga, l'Aaron Carretero, que juga amb nosaltres al Barça. En canvi, el porter de Catalunya, el Jhoan Sebastián Varela, tan sols té 20 anys i fa dues temporades que juga poc, és el nostre suplent”, va afegir el blaugrana sobre el partit d'aquesta nit. El seleccionador també apuntava la porteria com un factor desequilibrant. I ho argumentava en els antecedents: “Quan vam anar el primer cop a Vitòria teníem molt bon equip, amb quatre línies molt potents. Érem molt superiors i a Catalunya sempre el que li ha faltat és un bon porter, mentre al País Basc ells sempre en tenen, com l'Aaron, que ara juga al Barça. Nosaltres en tenim de bons, però no tenen aquest nivell. Ells tenen el nucli fort del Txuri. Crec que està molt equilibrat.”