Prieto fa petita la porteria

En el minut 6 del partit contra el Magna Gurpea de la setmana passada, Alfonso Prieto va avançar-se uns metres, va clavar un genoll sobre el parquet, va obrir els braços i va deixar la mà esquerra ben ferma. Va aturar un potent xut al navarrès Dani Saldise, que li va valer el simbòlic premi de la “millor parada de la jornada”. No va servir per a gaire res perquè el Catgas va perdre i va veure tallada una ratxa de tres triomfs seguits que l'ha situat al quart lloc de la taula. L'aturada del madrileny, però, és un petit símptoma del bon estat de forma del porter, que representa un dels puntals del Catgas. “Estic molt còmode. Crec que estic agafant les mateixes sensacions que abans de lesionar-me del genoll, però encara puc oferir una millor versió de mi. L'any passat vam alternar molt amb el Dídac, i al no tenir continuïtat em va costar”, reconeix Prieto, que ha jugat tots els partits de titular. “Jo prefereixo que els rols de primer i segon porter estiguin més marcats. Així no jugues amb el pes a sobre que qualsevol error pot sembrar dubtes”, afegeix.

El canvi a la banqueta del Catgas ha fet que l'equip hagi variat de sistema de joc i això ha repercutit en l'activitat dels porters. “Abans els partits embogien i això feia que haguéssim d'actuar molt més. Guanyava qui tenia més punteria. Ara vivim més tranquils”, comenta Prieto. En aquest moment del curs, l'any passat el Catgas ja havia rebut 52 gols, pels 40 d'aquesta temporada, senyal inequívoc que l'estil implantat per Óscar Redondo i el seu cos tècnic està sent un èxit. “També s'ha de tenir en compte que ens hem reforçat amb jugadors d'un perfil defensiu. Un exemple d'això és Maxi Rescia, que tot i que ja hagi fet 11 gols, és una assegurança en l'aspecte defensiu”, reconeix el porter del Catgas. “No ens esperàvem estar tant a dalt després de les primeres 12 jornades, però tenim talent per mantenir-nos a la part alta fins al final de la lliga”, considera Prieto, que demà es veurà les cares amb un dels seus equips, l'Aspil Vidal Ribera Navarra. “Va ser una mala experiència perquè no hi vaig jugar gens”, reconeix Prieto, que considera que el rival és idoni per tornar a la senda del triomf que ha situat el Catgas al quart lloc de la taula.