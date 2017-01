‘Big in Japan'

Tres dels millors ciclistes catalans dels últims anys han estat Airam Fernández (1988, Terrassa), Benjamí Prades (1983, Alcanar) i Òscar Pujol (1983, Terrassa). Els seus triomfs i bons resultats han passat pràcticament desapercebuts, i no és estrany. Des del 2014 formen part dels dos millors equips del Japó, el Matrix i l'Ukyo, i el seu rendiment ha estat millor del que esperaven ells mateixos. El resultat és la renovació de Pujol i Prades per part de l'Ukyo i la de Fernández per part del Matrix.

Pujol, que va confirmar ahir la seva renovació per una temporada més, va protagonitzar un 2016 espectacular, amb quatre victòries del calendari professional UCI, incloent-hi la volta al Japó com a premi final a una trajectòria ascendent en el calendari asiàtic. Pujol també va córrer a Dubai el 2013 després de formar part de grans equips europeus, com l'Omega PharmaLotto o el Cervelo.

Prades no ho tenia tan fàcil. Va fer el salt directament des del Camp Clar amateur, però també s'ha fet valer fins que el 2016 va arribar el primer triomf en el Tour de Flores, una volta per etapes a Indonèsia. En la volta a Kumano va ser segon de la general.

A Fernández el primer triomf se li resisteix, però és un ciclista que es defensa en totes les especialitats i que és un dels puntals del Matrix, un equip que ja va debutar en el calendari europeu en la volta a Andalusia i que vol ampliar encara més les seves fronteres. En un equip d'una vintena de corredors només hi ha dos europeus.