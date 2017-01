Cares conegudes al veïnat

El Jacint Verdaguer de Santa Coloma de Gramenet es vesteix de gala aquest dissabte per a un dels partits grans de la temporada. El nou projecte del Barça Lassa posa a prova el lideratge i la bona ratxa, de resultats i de joc, a la pista del veí català. A les banquetes hi seuran dos vells coneguts, Óscar Redondo –actual tècnic del Catgas Energia Santa Coloma– i Andreu Plaza, l'entrenador del Barça. Tots dos han estrenat amb força èxit les banquetes de les primeres plantilles de cada entitat aquest curs després d'un estiu de canvis importants. I tots dos van coincidir a l'antic Marfil Santa Coloma de la temporada 2010/11. “Va ser un curs complicat”, recorda Rubén González, capità d'aquell equip i un dels homes amb més pes d'aquell vestidor. “Recordo que l'equip va començar molt bé. L'Andreu va voler implantar un sistema de joc nou i els jugadors vam entendre força bé què volia”, relata el tanca colomenc. El Marfil va acabar la primera volta amb 21 punts –sis triomfs, tres empats i sis derrotes–, a 11 de la promoció i de la zona de descens. Una situació còmoda per a un equip que tot just començava a caminar com els actuals conjunts de Redondo i Plaza. “Però tot es va torçar, hi va haver problemes entre la directiva i l'Andreu. I, vulguis o no, aquestes coses acaben arribant a baix i el vestidor se'n va ressentir”, explica Rubén, que va penjar les vambes l'estiu passat. Aquell Marfil d'Andreu Plaza va acabar salvant els mobles en un parell d'eliminatòries decisives de promoció contra el Lanzarote el Galdar de Gran Canària en què l'ambient va ser molt tens a Santa Coloma. “Vam poder assegurar la categoria però recordo un ambient molt enrarit a les grades”, afegeix. “Hem de fer canvis necessaris”, va dir Juan Carlos León, gerent del club, dies després d'aquella salvació i just abans de cessar Plaza.

En aquella plantilla, un dels homes més importants era Óscar Redondo, un referent de l'entitat colomenc que expirava la penúltima temporada de la seva carrera a casa. “Era un jugador important. Va estar a un bon nivell. I en els moments complicats es notava la seva experiència”, diu Rubén, capità d'aquell equip. Per al tanca colomenc, que l'actual Catgas de Redondo hagi començat la lliga fent un excel·lent paper i tancant la primera volta rere els grans de la lliga no és cap sorpresa. “Conec de què és capaç l'Óscar. Sabia que funcionaria. Però creia que tardaria una mica més a perfilar les noves peces”, reconeix. I això que Rubén explica que el Redondo entrenador és molt diferent del Redondo jugador. “Agafava moltes responsabilitats. Li agradava tocar molta bola. Se la jugava. El joc de l'equip ara és més conjuntat. Al cap i a la fi, madures i la carrera d'entrenador no ha de seguir la de jugador”, relata Rubén, a qui tampoc ha sorprès la bona marxa del nou Barça. “L'Andreu és un bon gestor de grup. Deixa molta llibertat. Exceptuant l'eliminació de la copa del Rei, està fent molt bona forma”, conclou.

Sis temporades després, quan comenci el Catgas-Barça de dissabte, Redondo i Plaza miraran a banda i banda i veuran un rostre conegut al veïnat. Lluny quedarà el curs 2010/11 que van compartir.