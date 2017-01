El duel pel gol, en família

Les llums del Jacint Verdaguer eren tènues quan Adolfo va entrar al pavelló que tantes vegades ha celebrat els seus gols. Amb un somriure d'orella a orella va divisar a la distància el seu amic Dani Salgado, que li ha fet de pare des que va fer el salt al primer equip del Marfil amb 16 anys. L'esperava per fer una sessió de fotos amb els mitjans de comunicació. Abans, però, va fer una moixaina al fill del pivot colomenc, que ja comença a xutar la pilota sobre el parquet del pavelló. “Tinc una estima molt gran a la família del Dani, a la seva dona, als seus fills...”, reconeix Adolfo.

El nou astre del Barça ha crescut a Santa Coloma i aquest estiu va decidir fer el salt a un dels tres grans equips de la lliga. “M'encantaria que seguís aquí amb mi però m'omple d'orgull veure'l triomfar. Sigui on sigui”, reconeix Salgado, que assegura que troba a faltar el seu amic dins el vestidor. “Seguim mantenint el contacte, obviament. Però trobo a faltar el cafè abans de l'entrenament, tenir-lo al costat al vestidor... Ens enteníem molt a la pista”, afegeix amb tendresa el referent atacant del Catgas.

De Salgado, Adolfo voldria la tranquil·litat i la definició. “És el millor de la lliga en aquest aspecte. Passen els anys i ell sempre es manté”, diu. “L'Adolfo és com tots voldríem ser. Ataca, defensa, és ràpid, té gol i és molt competitiu”, comenta Salgado del seu amic. “És més jove que jo però és una de les persones de qui més he après. Això diu molt d'ell. És un professional de cap a peus”, hi afegeix el pivot colomenc.

En el derbi de dissabte, però, tot seran hostilitats encara que el fill pròdig torni al Jacint Verdaguer. “Serà una situació estranya. Durant molts anys he vestit la samarreta de l'equip local i dissabte hi aniré amb la samarreta del Barça”, assegura Adolfo. “Som dos jugadors de caràcter i quan l'àrbitre xiuli cadascú defensarà els seus interessos”, analitza Salgado, que considera que el Barça ha perdut jugadors de molta experiència, com ara Saad o Wilde per guanyar joves amb molta fam de títols.

14 dianes en 13 partits