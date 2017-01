Com els patges acompanyen els Reis d'Orient, els estics fa 69 anys que van lligats a les carrosses reials quan passen per la Diagonal. El Polo organitza des d'avui fins diumenge el tradicional Torneig de Reis, que serveix per obrir l'any d'hoquei sobre herba a l'entitat barcelonina juntament amb combinats absoluts i juvenils del panorama europeu. Tot i que la direcció admet que hi ha moltes dificultats per mantenir el nivell per les incompatibilitats horàries amb els calendaris de les altres federacions del continent, entitats de renom com ara el Leuven, el Royal Racing de Brussel·les, el Willem College holandès i el Leicester anglès completaran una llista de 21 conjunts que ressonaran pels racons del club de la Diagonal durant aquests dies.

El conjunt masculí del Polo, líder indiscutible de la divisió d'honor que comença a posar-se a to de cara al segon tram de la temporada en què es jugarà tots els títols, intentarà recuperar el ceptre que li va robar el Leuven l'any passat. Precisament, els belgues tornen a posar la nota de color a un quadrangular en què també hi haurà el primer i el segon filial de l'entitat barcelonina. Una victòria del primer equip local significaria el 23è títol en el palmarès del Polo. En el torneig femení, el conjunt barceloní es veurà les cares amb una selecció italiana i dos equips d'Anglaterra.

També una selecció sub-16 femenina participarà en la competició juvenil que ha alçat quatre de les darreres set edicions de la competició. El Wacker, el Royal Racing, el Willem College i el conjunt local seran els seus rivals.

L'equip masculí juvenil del Polo intentarà recuperar un títol que va perdre l'any passat en benefici del Repton School però que havia guanyat les darreres set edicions. També ho intentaran el Pedralbes i el Barça com a representants catalans. Són dies de tortells, regals i estics al club de la Diagonal.