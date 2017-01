Derbi de projectes en alça

De reüll, el Catgas Energia Santa Coloma i el Barça Lassa es miren. Per proximitat geogràfica i per tradició futbolística. També perquè l'estiu va ser mogut en les respectives primeres plantilles. Moltes cares noves dirigides per flamants directors d'orquestra. I il·lusions renovades de cara a un curs que en els dos bàndols començava amb un pèl d'escepticisme per part de directives, jugadors i afició. Reclamaven temps i paciència els dos tècnics, però, més aviat del que tothom es pensava, els dos projectes han greixat les seves peces.

El Barça d'Andreu Plaza, que va fitxar set jugadors nous –entre els quals Adolfo, que avui torna a la que va ser casa seva des de ben petit–, és líder de la lliga amb 31 punts després de tretze jornades i visita avui (16 h, Esport3) la pista del Catgas Energia Santa Coloma, que durant l'estiu va perdre peces importants i es va reforçar amb tres fitxatges en què destaca el campió del món argentí Maxi Rescia. El conjunt colomenc és quart –rere els tres grans equips de la lliga espanyola– i encara no ha perdut cap partit al Jacint Verdaguer, l'escenari del partit d'avui. “Hem de seguir amb la dinàmica de ser forts a casa. El pavelló segur que estarà ple a vessar i hem d'aconseguir que sigui un fortí”, insistia fa uns dies Dani Salgado, el referent atacant del Catgas i el pitxitxi de la lliga amb 14 gols juntament amb Adolfo. “És la nostra gran arma. Contra un equip gran sempre pateixes. L'afició ha d'aconseguir que no defallim en els moments complicats i aconseguim fer un partit llarg contra el Barça”, analitza el tècnic colomenc, Óscar Redondo, que té els dubtes de Corvo i de Rescia per afrontar el que, per a ell, és “el partit de l'any que més il·lusió genera a la gent de Santa Coloma”.

Per la seva banda, Andreu Plaza no podrà disposar de Sergio Lozano i Bateria en un duel en què la defensa serà clau. “Haurem de mantenir molt la concentració en aquest aspecte, perquè tenen molt talent atacant”, considera Plaza, que explica que la voluntat del seu equip és rebaixar les altes pulsacions del joc del Catgas. “No hem de facilitar que ells facin el seu joc, que, a vegades, és esbojarrat”, afegeix l'entrenador blaugrana. El Barça arriba a la cita després d'encadenar cinc triomfs consecutius que l'han consolidat en la primera posició de la lliga. “Hem acabat de recórrer el camí que reclamàvem en l'inici de curs. Ara ja només ens queda introduir alguns conceptes diferents”, diu Plaza, que demà s'espera un partit intens, dur i igualat fins a l'últim minut. “No hi haurà una golejada, ja ho asseguro”, diu.

El fons d'armari, vital