Sang, suor i punts blaugrana

El Barça va fer ahir el que no havia fet ningú a Santa Coloma en les tretze primeres jornades de lliga. Els blaugrana van suar sang, però van saber patir i van guanyar el Catgas en un derbi frenètic. El partit va ser magnífic per a l'espectador, que no va poder ni parpellejar en cap moment.

El Barça va monopolitzar el protagonisme en els primers minuts. Adolfo, que ahir tornava a Santa Coloma i que va rebre un merescut homenatge del club de la seva vida, va estavellar una pilota al pal en la primera ocasió dels visitants. El Barça va tenir les millors ocasions de l'inici i es va avançar mitjançant un xut llunyà de João Batista. Molt agressiu en defensa, el conjunt local va arribar a la cinquena falta a l'equador de la primera part i els blaugrana es van veure obligats a acular-se. Ho van aprofitar els colomencs, que van recuperar terreny i van empatar el duel per mitjà de Dani Salgado, pitxitxi de la lliga amb 15 gols.

La resposta, però, va ser fulminant. Ferrão, que ahir va ser un malson per als colomencs, va deixar una pilota de cara a Rómulo, que va perforar la porteria de Prieto amb una canonada estratosfèrica. Contràriament al que es podia esperar, el Catgas va assolir el domini de la possessió. Sobretot quan el Barça jugava sense la referència clara del pivot a la part atacant i els colomencs pressionaven més. Tot i això, no van saber materialitzar el domini.

El Barça va posar una marxa més tot just sortir del vestidor i Dyego va certificar la millora amb l'1-3 (22'). El gol va fer mal als colomencs, que van jugar els pitjors minuts de la tarda. Però el conjunt visitant no va saber sentenciar i Sepe va revifar el Catgas amb el segon gol local. Com va passar amb la primera diana colomenca, el Barça va reaccionar de seguida aprofitant la connexió brasilera. Rómulo va servir per a Ferrão, que, fent gala del seus magnífics fonaments de pivot, es va regirar després d'un primer control i va batre Prieto amb un xut ras amb la cama dreta.

Com és habitual, el Catgas no va donar per perdut el partit i va fer suar de valent el Barça per assolir els tres punts. Paco Sedano va rebutjar una pilota de Pablo del Moral sobre la línia de gol enmig d'uns darrers minuts de frenesí en què els dos equips haurien pogut marcar amb ocasions clares. Va ser Sepe, amb el 2-4, que va tornar a escurçar distàncies i va tornar a alçar el Jacint Verdaguer, que ahir va oferir una imatge impecable. La guerra de càntics amb els sempre impecables Dracs, el grup d'animació que sempre acompanya el Barça de futbol sala, va estar a l'altura d'un gran espectacle esportiu a la pista que va acabar amb un final d'infart. Salgado i Corvo van tenir l'ocasió d'empatar, però no van poder evitar la primera derrota del Catgas en la lliga. El Barça segueix ferm al capdavant de la lliga.