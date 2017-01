Títols per a Kilian i Clàudia

Kilian Jornet i Clàudia Galícia van ser proclamats campions de Catalunya individuals d'esquí de muntanya, ahir a la Molina, després que la FEEC decidís aquesta mateixa setmana que no fos la Traça Catalana la cita que servís de campionat individual per la manca de neu al Capcir. A la cita, a més dels millors esquiadors catalans, hi havia una nombrosa presència de figures internacionals d'Andorra, França o Suècia (Ida Nilsson i Emelie Forsberg).

“Tenint el compte les condicions de la neu que hi ha, l'organització ha fet un gran treball per aconseguir un traçat cent per cent fora pista. La primera cursa de la temporada sempre costa. En Marc Pinsach i en Miguel Caballero estan forts i han fet una gran cursa”, va dir Jornet després de vèncer una cursa que va tenir 150 participants per completar un recorregut de 1.250 metres de desnivell positiu acumulat i que arribava al cim del Puigllançada. Jornet, que competia per l'AE Ekke Lleida, va fer un temps d'1 hora i 12 minuts. Marc Pinscah (CE Cassanenca) va guanyar la plata, amb un minut més que Kilian, i Miguel Caballero (CE Aran) va completar el podi amb 1 hora i 14 minuts.

La sueca i parella de Kilian Jornet, Emelie Forsberg, va guanyar la cursa en la categoria femenina per davant de l'osonenca Clàudia Galícia (CE Cerdanya Skimo Team), segona i campiona de Catalunya. L'andorrana Sofia Dusautoir va ser tercera, mentre el podi català el van completar Marta Garcia Farrés (CE Cerdanya Skimo Team) i Marta Riba (CE La Pobla de Segur). “El nivell dels esquiadors en el campionat ha estat a l'altura de qualsevol prova de la copa del món. He anat tota la cursa junt amb Forsberg, no hi ha hagut pietat i ha estat un bonic duel”, va destacar Clàudia Galícia.