Final fatídic a Sant Boi

Divisió d'honor

Jor. 13

Independiente - Alcobendas

19 - 55

Ordizia - Getxo

25 - 10

Complutense - Hernani

50 - 19

Santboiana - VRAC

28 - 31

Gernika - Cajasol

27 - 13

El Salvador - FC Barcelona

44 - 19

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

VRAC 53

13 11 0 2 459 217

Alcobendas 50

12 11 0 1 439 218

El Salvador 45

11 9 0 2 391 170

Complutense 44

13 9 0 4 398 295

Santboiana 42

13 8 0 5 395 305

Independiente 32

13 7 0 6 318 389

Gernika 31

13 6 0 7 272 295

Ordizia 31

13 6 0 7 337 323

Cajasol 16

13 2 0 11 237 430

Hernani 15

13 3 0 10 191 360

FC Barcelona 13

13 2 0 11 250 457

Getxo 12

12 2 0 10 209 437

La propera (22-01-17)

Getxo-Alcobendas; Barça-Ordizia; VRAC-El Salvador; Cajasol-Santboiana; Hernani-Gernika; Complutense-Independiente.

L'assaig de Liam Mitchell a vuit minuts del final situava la Santboiana amb onze punts d'avantatge i a un pas de doblegar un altre dels equips de la part alta de la classificació, com va passar en la desena jornada, quan van infringir l'única derrota fins aleshores a l'Alcobendas. Però ahir els catalans no van saber lligar la victòria i, al mateix temps, el VRAC Quesos Entrepinares no es va rendir i va ser capaç de remuntar mitjançant dues marques i les respectives transformacions. El contratemps, el primer de la temporada com a locals, fa que els de Sant Boi perdin dues posicions i passin de la tercera a la cinquena posició, encara en zona de play-off.

La derrota va deixar mala boca a una Santboiana que havia demostrat capacitat de reacció després de començar perdent (0-5 i 3-12). Però els del Baix Llobregat van reaccionar i es van plantar al descans amb només dos punts de desavantatge gràcies a l'encert d'Afa Tauli i Albert Millán. L'empenta catalana es va accentuar en els primers compassos de la segona meitat, quan van aconseguir avançar-se en el resultat per primera vegada en el partit (13-12). No es van relaxar i van ampliar la diferència mitjançant Hugo Pichot i Millán (20-12). Després d'un intercanvi d'anotacions –assaig castellà i cop de càstig català–, Liam Mitchell va aparèixer per ampliar la diferència local (28-17) i encarrilar el que semblava una victòria indiscutible i que hauria suposat una riuada d'energia i confiança al vestidor, però no va ser així i el VRAC va glaçar els espectadors del Baldiri Aleu i va sumar una victòria, amb bonificació ofensiva inclosa, que el manté en la primera posició de la classificació.

Arriba la copa