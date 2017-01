Delgado brilla en l'enèsim títol català del FC Barcelona

El FC Barcelona continua dominant amb mà de ferro el campionat de Catalunya de clubs en pista coberta i diumenge, en una competició més matinera que mai a Sabadell va assolir el seu tretzè títol consecutiu, tant en la categoria masculina com en la femenina. Entre les vuit victòries del conjunt masculí blaugrana va destacar l'actuació de Javier Delgado, que va millorar la plusmarca de la competició en els 400 m (48.01 de David Canal, des del 1997) i va establir un nou rècord de Catalunya promesa amb 47.82. La bona estrena del deixeble de Luis Sevillano, que no va tenir rival en la pugna pel primer lloc, no amaga el seu propòsit de lluitar per la mínima per a l'europeu de Belgrad (47.05 i 47.35 per als menors de 22 anys), la gran cita de la campanya hivernal en pista coberta. Delgado està convençut que té la mínima a les cames, però pensa que podria no ser suficient per guanyar-se el bitllet, tenint en compte que només hi poden competir tres atletes per prova i per federació. De moment ja ha acreditat el registre pertinent (47.05) el seu company de club, el velocista de Palència Óscar Husillos.

Els 400 m també va ser una de les proves estrella del programa femení. La victòria, en el còmput de les dues sèries, va ser per a Carmen Sánchez (FC Barcelona), que ha apostat definitivament per fer el salt del 200 al 400 m (56.02). La blaugrana va guanyar la pugna amb Sara Gallego (ISS l'Hospitalet), que va fixar un nova plusmarca catalana en categoria juvenil (56.43). Andrea Díez (AA Catalunya), tot i guanyar la segona sèrie, es va haver de conformar amb el tercer lloc final, amb un registre de 56.63. El triomf del Barça va tenir un epíleg desgraciat, ja que en el relleu de 4x200 m la jove Hanna Bouchaid va tenir una caiguda aparatosa. La velocista blaugrana es va encastar amb la tanca que delimita el carrer sis quan accelerava per recollir el testimoni de la seva companya, Ingrid Andrés. Després de ser atesa a l'Hospital de Sabadell tot va quedar en un ensurt i amb diverses contusions a tots dos genolls, un colze i un dit. Tot i no puntuar en el relleu, el Barça va superar en 6 punts a l'AA Catalunya i en 21,5 a l'ISS l'Hospitalet, que van completar el podi.