Un Catgas desafortunat no canvia la dinàmica

El Catgas Energia no va poder acomiadar la primera volta de la lliga positivament després de perdre a la pista del Rios Renovables Saragossa i encadenar la tercera jornada sense vèncer. Els colomencs no van fer la millor actuació del curs, si bé és cert que la fortuna no els va acompanyar (van estavellar la pilota quatre vegades al pal) i, a més, van topar amb un encertat Iván Bernad a la porteria visitant. El còctel va provocar que l'equip encaixés la derrota més contundent fins ara en la lliga i que en comptés d'escalar una posició en la taula, un fet que hauria succeït amb tan sols un punt, es quedessin en la sisena.

Amb tot, el Catgas havia començat el partit demostrant capacitat de reacció al matiner gol de Richi Felipe, que va ser contrarestat per Pablo del Moral. Però els aragonesos es van distanciar abans del descans amb dos gols (3-1), mentre que els catalans començaven a fer brillar Bernad. La sentència es va escriure en els primers compassos de després de la represa. Una acció desafortunada de Corvo, que es va fer un autogol, va anar seguida del tercer gol de Richi i el Catgas no va respondre.