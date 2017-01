Dia nacional del favorit

Serena Williams (2) va reiterar els arguments de sempre –servei, cops guanyadors, agressivitat–en el seu debut contra la suïssa Belinda Bencic: 6-4 i 6-3. L'helvètica de 19 anys, companya de Federer en la copa Hopman, va viure un segon semestre del curs passat desastrós però amb només 17 anys, per exemple, s'havia plantat als quarts de l'obert dels EUA, i es va convertir en la jugadora més jove que ho ha aconseguit. Una rival, per tant, perillosa que va apostar també pel model de punts ràpids en un partit de poc ritme. Williams es va avançar per 3-1 però Bencic va igualar el trencament (3-3). A partir del 4-4, però, la sis cops campiona va afinar el seu servei i la profunditat dels cops i va marxar amb un parcial de 5-0 que li va aplanar el camí per obtenir el 75è triomf a Melbourne en 85 partits. En la roda de premsa, no va voler parlar de Donald Trump i va advocar per la igualtat recordant que dilluns havia estat el dia de Martin Luther King. La pròxima rival serà l'heroïna txeca Lucie Safarova, que va sobreviure a nou pilotes de partit. Per ordre jeràrquic, la polonesa Agnieszka Radwanska (3) va vèncer la ucraïnesa Tatiana Pironkova per 6-1, 4-6 i 6-1 i s'enfrontarà a la croata Mirjana Lucic-Baroni (79a), que amb 34 anys va guanyar el seu segon partit a Austràlia 19 anys després. La txeca Karolina Pliskova (5) va esbandir la tennista de la Vall d'Uixó de 19 anys Sara Sorribes, que va tenir problemes amb el segon servei i va cometre sis dobles faltes: 6-2 i 6-0. Jugarà contra la russa Anna Blinkova (189a). La que mai no oblidarà la jornada d'ahir és la guipuscoana Lara Arruabarrena (63a), que va malbaratar contra Yulia Putintseva nou pilotes de set –4 en el primer i 5 en el segon–: 7-6 (7) i 7-6 (10).