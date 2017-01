Un ‘all-star' waterpolista

L'Atlètic Barceloneta visita avui l'equip més temut del planeta en la quarta jornada de la lliga de campions. Es tracta del totpoderós Pro Recco italià, un combinat estratosfèric: una selecció mundial aplegada a cop de talonari. De fet, la majoria dels seus jugadors van participar en els Jocs de Rio i molts van competir per les medalles: Filip Filipovic, Dusan Mandic i Dusko Pijetlovic es van penjar l'or amb Sèrbia; Sandro Sukno, la plata amb Croàcia; i Stefano Tempesti, Matteo Aicardi, Niccolo Figari, Francesco di Fulvio, Michael Bodegas i Andrea Fondelli, el bronze amb Itàlia; mentre que Aleksandar Ivovic va formar part de la selecció de Montenegro que va ser quarta. L'equip el completen dos dels millors jugadors de la selecció espanyola a Rio, amb passat en clubs catalans: el jugador de Ceuta Guillermo Molina i l'hispanoargentí Gonzalo Echenique.

La categoria i la qualitat no es limita a la piscina, sinó que s'allarga a la banqueta. L'equip el condueix una institució waterpolista, el serbi Vladimir Vujasinovic, considerat un dels millors jugadors de la història i amb un palmarès que ho avala, en què destaquen dos bronzes i una plata olímpica, a més de tots els títols possibles en l'àmbit de seleccions i de clubs. Individualment, el 2001 va ser distingit millor jugador del món per la FINA. El de Rijeka, que va deixar empremta al Barcelona (1994-1997), amb el qual va contribuir a guanyar tres lligues, dues copes i una copa LEN, ha tornat a Recco, del qual ja va ser jugador en un període daurat en què va alçar tres copes i dues supercopes d'Europa, quatre lligues i tres copes, amb la clara missió de no repetir el fracàs en la lliga de campions de l'última edició, en què va quedar eliminat en les semifinals. Com a tècnic, Vujasinovic ha entrenat el Partizan, que va perdre la final de consolació de la final a quatre de la lliga de campions a Belgrad contra l'Atlètic Barceloneta el 2013, i ha estat assistent tècnic de la selecció de Sèrbia que en menys d'un any i mig va encadenar els quatre grans títols mundials, una fita inaudita fins llavors.

L'Abramóvitx italià

I la pregunta és òbvia: com es pot mantenir econòmicament un all-star d'aquesta magnitud? Una plantilla entre quinze i vint vegades més cara que la de l'Atlètic Barceloneta. El club genovès el presideix l'exjugador campió mundial i subcampió olímpic Maurizio Felugo, però a l'ombra hi ha el mecenatge de l'expresident Gabriele Volpi, exjugador del club durant els anys seixanta, però sobretot conegut per ser considerat l'italià més ric de l'Àfrica gràcies als negocis petrolífers a Nigèria i a qui s'ha batejat com el Roman Abramóvitx italià. Com el magnat rus, també posseeix un iot de grans dimensions i presideix honoràriament un club de futbol: l'Spezia de la sèrie B italiana. Volpi, que va obtenir la nacionalitat nigeriana, un tràmit complicat per a un ciutadà europeu, ha tingut tractes amb el polític i exvicepresident nigerià Atiku Abubakar, i se li han atribuït activitats fosques. Volpi va presidir el Pro Recco en primera persona entre el 2005 i el 2011, anys durant els quals va confeccionar diversos dream teams, en un dels quals va jugar el porter Jesús Rollán, i en set anys va acumular 21 títols: 7 scudettos consecutius, 4 lligues de campions, 6 copes d'Itàlia seguides, 3 supercopes europees i una lliga adriàtica.

“Res a perdre”