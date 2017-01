La Font Blanca obre la copa més pirinenca

Com ja és tradició, la cursa de la Font Blanca obre aquest cap de setmana, a Andorra, una copa del món d'esquí de muntanya especialment generosa per als Països Catalans i els Pirineus. I és que tres de les cinc proves del calendari es disputaran en territoris de parla catalana de la serralada pirinenca. Just la setmana després de la Font Blanca, la copa del món es traslladarà a la Catalunya Nord, on tindrà lloc la prova de Cambra d'Ase (28 i 29 de gener). Les dues cites següents es disputaran a Turquia (11 i 12 de febrer) i Itàlia (25 i 26 de març), però el calendari es tancarà a la Val d'Aran (8 i 9 d'abril).

Les tres proves pirinenques seran, sens dubte, tot un al·licient per als esquiadors catalans, que veuran recompensat el pes que tenen en l'esquí de muntanya –una selecció catalana oficial seria la quarta més potent del món– en detriment dels seus rivals alpins. I pirinenc i català és, justament, el màxim favorit al títol, Kilian Jornet. L'esquiador cerdà ha estat, des de la seva irrupció, el gran dominador de l'especialitat, amb un palmarès que ja pot ser considerat el millor de la història. Jornet, que resideix a Noruega després d'una llarga temporada als Alps francesos, ja fa setmanes que s'entrena al Pirineu per afrontar les dues primeres proves, la segona de les quals, la de Cambra d'Ase, es disputarà per alguns dels escenaris on es va formar i créixer com a esquiador quan estava al Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de la federació catalana i a l'Staps de Font-romeu.

Defensa el títol