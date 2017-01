Derrota a batzegades

No és una tasca fàcil guanyar a Santa Coloma. Ni per a El Pozo Múrcia, un dels equips més en forma del campionat. I això que els murcians van començar el partit amb molta força i situant-se amb un 0-3 que semblava impossible de recuperar. Cardinal, en dues ocasions, i Bebe van fer les primeres dianes d'un conjunt murcià que podria haver tingut més premi si no hagués topat amb els pals. Però mai es pot donar per mort el Catgas, que va ressorgir en el final de la primera part amb les dianes de Rafa López i Pablo del Moral. En plena efervescència, però, la mitja part va tallar la bona dinàmica dels locals.

Va fer mal l'aturada a un Catgas que va rebre el quart gol només començar el segon temps. Però la diana de Fernando no va aconseguir refredar l'ambient, i el Catgas va tenir l'oportunitat de tornar a retallar distàncies en un contraatac que Sergio González i Javi Rodríguez no van saber resoldre. Perdonar contra els equips grans es paga molt car i El Pozo va tornar a fer créixer la distància respecte al Catgas amb una nova diana del mateix Fernando.

La pel·lícula del primer temps, però, es va repetir. El Catgas v a tornar a tenir una batzegada de gols i rauxa. Va retallar distàncies i va tornar-se a situar prop d'El Pozo en el marcador. En aquest cas, liderats per un Sepe molt fi que va exercir de porter jugador. Però, com havia passat en el primer temps, la reacció es va quedar curta perquè, tot i marcar dues dianes en els instants finals, ja no hi havia temps per a més.