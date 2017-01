Jornet i Orgué assoleixen els primers podis catalans

Els primers podis catalans en la copa del món d'esquí de muntanya van arribar en la segona jornada de la prova de la Font Blanca, en què es va disputar la cursa vertical. Kilian Jornet i Laura Orgué van acabar entre els tres primers, per bé que no van poder pujar al graó més alt del podi. La diada es va arrodonir amb una medalla d'Oriol Cardona en la categoria promesa. La prova va tenir un desnivell de 730 m per la pista Les Marrades d'Arinsal.

La cursa masculina va tenir com a dominador el suís Werner Marti, que va fer un temps de 26 minuts i 56 segons. Només vuit segons després creuava la meta Kilian Jornet, vencedor de la prova en les dues edicions anteriors. L'esquiador cerdà, sisè en la cursa individual de dissabte, va explicar que s'havia sentit millor dels problemes físics que arrossega des de fa uns dies: “No m'ho esperava. Ahir i tota la setmana estava una mica malament. Avui he sortit per provar-ho. A meitat de cursa he pressionat per veure si algú es quedava enrere. Hem marxat tres, però Werner avui estava molt fort. Estic molt content de tornar al podi.” El tercer lloc va ser per al també suís Rémi Bonnet (27:17). Oriol Cardona va ser el segon millor català amb un desè lloc absolut (28:40) que li va permetre penjar-se la medalla de plata en la categoria promesa, només superat per Bonnet.

La cursa femenina es va decidir a l'esprint entre la sueca Emelie Forsberg i la francesa Axelle Mollaret. La victòria finalment va ser per a la primera (32:07), amb només quatre segons de marge. Laura Orgué no va poder lluitar pel triomf, però es va assegurar l'últim lloc del podi (32:30). “M'he trobat faltada de ritme. A la part baixa del circuit anava primera, però després m'han avançat Axelle i Emelie, i han fet un canvi de ritme que no he pogut seguir”, valorava la igualadina després de la prova. Clàudia Galícia va repetir el quart lloc de dissabte i entre les deu primeres també van acabar Marta Garcia (7a) i Mireia Miró (8a).

La copa del món es desplaça el cap de setmana que ve a Cambra d'Ase, a la Catalunya del Nord, on es farà una cursa individual i un esprint.