Al segon any ressuscita

Mentalment inalterable, Rafa Nadal (9) va minimitzar ahir les qualitats del francès Gael Monfils i jugarà contra el potent canadenc Milos Raonic (3) els quarts de l'obert d'Austràlia. El balear va plasmar la seva superioritat a pesar de les fuetades de qualitat del rival per 6-3, 6-3, 4-6 i 6-4 en dues hores i 55 minuts. Monfils va ser superior en cops guanyadors –52 per 21–, però, tret del tercer set i d'una fase inicial del quart, sempre va anar a remolc. L'excés de risc innegociable al qual el va obligar la consistència de Nadal, el va abocar a 64 errors no forçats –el manacorí en va fer només 24–. El balear no jugava els quarts d'un gran des de París 2015.

Nadal en va fer prou amb un break en el segon joc del primer set per encarrilar el partit. El seu revés paral·lel va ser una arma valuosa en un context d'al·lèrgia a la xarxa. Monfils va pujar quatre cops i va fer un punt, i el manacorí va obtenir dos punts en tres excursions. L'illenc va consumar el seu segon break tot just en el primer joc del segon set. Monfils va trencar el servei en el sisè joc, però el balear va replicar amb un contra-break en el setè i va segellar el seu segon triomf parcial amb un altre trencament. El gal, però, va ressuscitar amb un break en el novè joc del tercer set (4-5), va aixecar un 0-40 en el joc posterior i va entrar de ple en el partit (4-6). Rearmat moralment, va apujar la intensitat dels seus cops i va dominar el centre de la pista. Amb un altre trencament va intimidar (2-4), però Nadal, ferm, va tornar (4-4). Monfils va evidenciar llavors flaquesa mental i el balear li va saltar a la jugular (5-4). Tres restades perfectes li van concedir el primer punt de partit. Monfils va replicar amb una dreta poderosa, però va fer doble falta –la desena–. En la segona bola per tancar, el francès, neguitós, va enviar un revés paral·lel a fora. Punt final.

Milos Raonic (3) va posar fi a l'excepcional torneig del castellonenc Roberto Bautista (13) per 7-6 (6), 3-6, 6-4 i 6-1 en dues hores i 51 minuts. Bautista, que buscava els seus primers quarts en un Grand Slam, ja va fer prou trencant tres cops el potent servei del seu rival, però es va haver d'agenollar davant dels 33 aces de Raonic, que va guanyar el 81% dels punts (59/73) amb el seu primer, i els 75 cops guanyadors –Bautista, 33.

La serenitat del belga David Goffin (11) va apaivagar el joc elèctric de l'austríac dominic Thiem (8) –5-7, 7-6 (4), 6-2 i 6-2–. Jugarà els quarts contra el renascut Grigor Dimitrov (15), que confirma expectatives. El búlgar va derrotar l'uzbek Denis Istomin, el botxí de Djokovic, per 2-6, 7-6 (2), 6-2 i 6-1.

