El mèrit, per al país veí

Nova pedra en el camí del reconeixement internacional de l'esport català. Segons va informar la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, la Federació Internacional de Raquetes de Neu (WSSF) exigeix a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que els integrants de la seva selecció competeixin, a partir d'ara, en representació dels països que apareixen en el seu passaport. La FEEC és una de les quatre membres nacionals de ple dret de la WSSF –les altres tres són Suïssa, el Japó i Eslovàquia– des de l'1 de febrer del 2014. Aquell dia es va fer efectiu el seu ingrés en un congrés celebrat a Rattvik, a Suècia, però en total ja fa deu anys que competeix en els campionats oficials en representació de Catalunya.

La WSSF, que també té deu membres associats més de caràcter privat (marques i empreses), va enviar fa uns mesos un correu electrònic a la FEEC en el qual justificava aquesta decisió amb l'argument que vol formar part de Sport Accord –una organització que agrupa totes les federacions internacionals d'esports olímpics i no olímpics– amb l'objectiu que les raquetes de neu entrin algun dia en els programa olímpic dels Jocs d'hivern. “Vaig rebre un correu electrònic en què deia que, per adaptar-se a la legislació olímpica, es prendria aquesta mesura”, explica el seleccionador i atleta català Just Sociats.

El reglament de Sport Accord, però, no preveu aquesta exigència. De fet, algunes de les seves federacions membres, com les de corfbol, dards i bow·ling, reconeixen l'oficialitat de les seleccions catalanes i mai han demanat que els seus integrants competeixen en representació dels països que apareixen en el seu passaport.

El president de la FEEC, Jordi Merino, va dir ahir que, en aquestes circumstàncies, la selecció catalana no viatjarà ni a l'europeu de Val Comelico, a Itàlia (5 de febrer), ni al mundial de Saranac Lake, als Estats Units (25 de febrer): “No ens gastarem diners per guanyar títols i podis mundials per a Espanya. Només faltaria. Tenim els millors corredors i destinem molts diners a la selecció perquè els mèrits se'ls emporti ara un altre.” Merino, a més, denuncia que aquesta mesura s'ha pres sense respectar la legalitat que marquen els estatuts de la WSSF: “En l'última assemblea no es va parlar d'això, ni estava en l'ordre del dia. Tampoc no ha passat pel ple executiu. No s'ha votat res. És increïble. Sembla una decisió unilateral de la presidenta [la canadenca Monika Owczarek].” Merino sí que viatjarà als Estats Units per defensar els interessos de la FEEC en l'assemblea que tindrà lloc amb motiu de la celebració del mundial: “Han fet una modificació estatutària que s'ha d'aprovar per majoria en una assemblea. La veritat és que el tema fa pudor, perquè jo ni tan sols he rebut l'acta de l'última assemblea, i l'he hagut de demanar a altres membres de la WSSF.”

Merino assenyala que aquesta modificació, a més d'il·legal, s'ha pres de manera precipitada: “Per entrar a Sport Accord la federació necessita tenir 25 membres d'estats reconeguts. Ara només en té tres. Encara n'hi falten 22. Per què tanta pressa?” També va reconèixer que descarta qualsevol interferència de la federació espanyola, com ha passat en altres casos: “Vaig parlar amb el seu president [el català Joan Garrigós]. La federació espanyola ni té selecció ni la intenció de fer-ne una, i tampoc és membre de la federació internacional, que és qui, en aquest cas, ha pres una decisió que ens perjudica a nosaltres.” Malgrat tot, l'estiu passat el diari La Vanguardia va publicar un informe del Ministeri d'Exteriors espanyol en el qual s'alertava que la selecció catalana de raquetes de neu participava en el mundial de Llombardia 2016 amb “bandera i cartell identificatiu diferent de la delegació espanyola”.

Merino acaba assenyalant la situació rocambolesca que viurien els atletes catalans en cas de participar en el mundial i l'europeu: “Passaria que els nostres atletes acabarien representant països que no tenen una federació membre.” Curiosament es dona el cas que una de les integrants de la selecció catalana, Ragna Debats, és d'origen holandès. Com que conserva aquest passaport, l'equip català acabaria, representant, també, Holanda, malgrat que aquest país tampoc és membre de la federació internacional.

La FEEC ha exposat la problemàtica al secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, que ha ofert els serveis jurídics del govern de la Generalitat.