La xarxa és de Federer

El suís Roger Federer (17) no s'ha deixat intimidar per l'alemany Mischa Zverev, el botxí d'Andy Murray (1), i s'ha plantat a les semifinals de l'obert d'Austràlia sense parpellejar. El geni s'ha imposat per 6-1, 7-5 i 6-2 en una hora i 32 minuts. Un exercici de superioritat absoluta en què ha signat 65 cops guanyadors i només 13 errors no forçats i en què també ha guanyat la batalla a la xarxa que li ha plantejat Zverev. El triomf abassegador li permetrà mesurar forces amb el seu compatriota Stan Wawrinka (4). El campió del 2014 ha eliminat al francès Jo-Wilfried Tsonga (12) per 7-6(2), 6-4 i 6-3. Zverev va seguir el mètode que li va permetre superar Murray i ha pujat reiteradament a la xarxa. Però el seu percentatge ha estat inferior al del seu rival. Federer ha guanyat un 72 per cent de punts pujant quan s'ha de pujar (23/32), mentre que Zverev, més esbojarrat conscient de la seva inferioritat manifesta en el fons de la pista, ha acreditat només un 40 per cent: 30/75.

En el quadre femení, la catalana Garbiñe Muguruza (7) no ha pogut contenir l'allau de joc de la nord-americana Coco Vandeweghe i ha claudicat per un clar 6-4 i 6-0 en una hora i 23 minuts. La jugadora nascuda a Caracas ha encaixat quatre trencaments –tres de seguits de sagnants en el segon acte– i mai no ha pogut esmicolar el servei de la seva rival de 25 anys. Intensa, agressiva, ràpida de cames i amb un servei de molts quirats, Vandeweghe se les haurà amb la seva compatriota Venus Williams (13), que ha eliminat la russa Anastasia Pavlyutxenkova: 6-4 i 7-6 (3) en una hora i 47 minuts. Williams, que té 36 anys però que ha exhibit un to físic molt notable, no jugava les semifinals a l'obert d'Austràlia des del 2003.

En dobles, el català Marcel Granollers i el croat Ivan Dodig s'han acomiadat en els quarts davant l'experiència, qualitat i consistència dels germans Bob i Mike Bryan: 7-6 (5), 5-7 i 6-4. els nord-americans s'enfrontaran a l'asturià Pablo Carreño i el manxec Guillermo García-López.